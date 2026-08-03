Tres personas continúan ingresadas por el incendio en un edificio de A Coruña, dos de ellas en la unidad de quemados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres de las personas --once en total-- que resultaron heridas este domingo en un incendio registrado en un edificio de la calle Nicomedes Pastor Díaz (A Coruña) continúan ingresadas en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). En concreto, dos se encuentran en la unidad de quemados y otra en planta.

Según han confirmado fuentes sanitarias, los dos ingresados en la unidad de quemados presentan quemaduras leves e intoxicación por inhalación de humo y el herido en planta intoxicación por inhalación de humo.

Finalmente, los otros ocho heridos ya han sido dados de alta. Cabe recordar que el fuego se inició cerca de las 02.00 horas del domingo en el primer piso del edificio. El humo se extendió al resto a través de las escaleras, una circunstancia que llevó a decretar el desalojo preventivo del mismo hasta la finalización de las tareas de extinción y ventilación. Posiblemente, la causa esté en un patinete eléctrico, en base a la información del 112 Galicia.