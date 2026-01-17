Tres personas se enfrentan a cinco años de cárcel por detener ilegalmente a una menor en la calle en Vilalba (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lugo acogerá el próximo martes, a partir de las 10.00 horas, el juicio contra tres personas acusadas de detener ilegalmente a una menor de 14 años en Vilalba cuando se dirigía hacia su domicilio.

Según se recoge en el escrito de Fiscalía, los hechos sucedieron sobre las 19.30 horas del 3 de septiembre de 2023 cuando la menor fue abordada mientras caminaba hacia su domicilio por los tres ocupantes de una furgoneta blanca estacionada en el aparcamiento del Campo da Feira de la localidad lucense.

Allí, estas tres personas se bajaron del vehículo y, mientras dos de ellas abrían la puerta trasera de la furgoneta, la otra acusada agarró por los brazos a la menor y la arrastró unos cinco metros hasta introducirla a la fuerza en el interior.

A continuación, pusieron en marcha la furgoneta y huyeron del lugar, pero en un momento del trayecto, tras detenerse la furgoneta en una señal de STOP, la víctima logró abrir la palanca de la puerta y bajarse.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera imponer a cada uno de los acusados la pena de cinco años de prisión por un delito de detención ilegal.

Además, solicita que se imponga a los tres acusados la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, así como de acudir o aproximarse a su domicilio y de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis años.