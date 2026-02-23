Tres producciones gallegas optan a los Premios Max 2026: 'Baunsbak', 'A burra, a mesa e o pau', y 'Reconversión'

Foto de archivo - PREMIOS MAX

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Max de Artes Escénicas - Mérida 2026 han dado a conocer las candidaturas que continúan en la carrera por los premios. Un total de 174 espectáculos de los 512 inscritos han sido seleccionados y pasan a la siguiente fase y, entre ellos, hay tres gallegos: Baunsbak, de Elvi Balboa; A burra, a mesa e o pau, producción teatral del Centro Dramático Galego; y Reconversión, de la compañía Ibuprofeno Teatro.

Así, Baunsbak compite en un total de seis candidaturas: Mejor autoría revelación y Mejor coreografía (ambas para Elvi Balboa), Mejor intérprete femenina de danza (Berta Pascual), Mejor intérprete masculino de danza (Joel Pradas), Mejor espectáculo revelación y Mejor elenco de danza.

Por su parte, A burra, a mesa e o pau, opta a tres categorías: Mejor dirección de escena (Lorena Conde), Mejor diseño de espacio escénico/videoescena (Carmen Casal y Montse Piñeiro) y Mejor elenco de teatro.

Por último, Reconversión, se mantiene en la carrera con otras tres candidaturas: Mejor autoría teatral (Santiago Cortegoso), Mejor espectáculo de teatro y Mejor elenco de teatro.

Los Premios MAX celebrarán su 29ª edición el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. Organizados por la SGAE a través de Fundación SGAE y con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, su propósito es "estimular y premiar el talento de los profesionales del teatro y la danza de España". Esta edición cuenta además con el apoyo de Klemark y el grupo Eulen.

La ceremonia será retransmitida a través de La 2, del canal internacional de RTVE y vía streaming en RTVE Play.