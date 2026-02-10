Tres ríos permanecen en nivel rojo en Galicia ante riesgo de desbordamiento

Desbordamiento del río Lérez a su paso por la zona recreativa de Lodeiro en la parroquia de Campo Lameiro, a 26 de enero de 2026, en Campo Lameiro, Pontevedra, Galicia. - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ríos Mandeo (Coirós, A Coruña), Cabeiro (Redondela, Pontevedra) y Miño (A Peroxa, Ourense) permanecen en nivel rojo ante riesgo de desbordamiento.

Según ha trasladado el 112 Galicia, estos tres ríos presentan niveles elevados y riesgo de desbordamiento en sus márgenes, en un contexto en el que la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia, lo que significa que se realiza control y seguimiento en todos los ríos gallegos.

Además, otros 22 ríos se encuentran en nivel naranja, nueve de ellos en la provincia de Pontevedra, donde permanece activa una alerta naranja por lluvias en el interior, siete en A Coruña y seis en Ourense.

En concreto, en Pontevedra las autoridades vigilan el caudal de los ríos Bermaña (Caldas de Reis), Gallo (Cuntis), Baixo Umia (Ribadumia), Lérez (Pontevedra, Baltar (Sanxenxo), Mougas (Oia), Miñor (Gondomar), Miño (Salvaterra de Miño), Eifonso (Vigo) y Lagares (Vigo).

Mientras, en la provincia de A Coruña se encuentran en nivel naranja el río Xubia (San Sadurniño), Mero (Cambre), Anllóns (Abegondo), Cambeda (Vimianzo), Tambre (Oroso), Sar (Ames), Xundarana (A Pobra do Caramiñal).

En Ourense, los ríos que presentan mayor preocupación son el Miño (Ourense, Ribadavia), Limia (Bande), Avia (Ribadavia), Deva (As Regadas), Tea (Bouza do Viso) y Arnoia (Baños de Molgas).