El TSXG acoge la vista de apelación por el asesinato de un joven en Salceda de Caselas (Pontevedra)

A CORUÑA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El TSXG acogerá este lunes, día 16, la vista de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que condenó en mayo a 20 años de cárcel, como autor de un delito de asesinato con alevosía, al hombre que mató a puñaladas, en junio de 2019, a un vecino de Salceda de Caselas.

Además de la pena de prisión, el fallo le imponía el pago de una indemnización de 70.175 euros a cada progenitor y de 24.836,07 euros a cada hermano de la víctima.

La sentencia destacaba que el jurado entendió acreditado que la víctima falleció por las heridas que le causó el arma blanca al perforarle el corazón, así como que fundamentó la alevosía en la sorpresividad del ataque, dirigido a zonas vitales, y la falta de oportunidades de defensa de la víctima.

Además, en el fallo señalaba que el grado de culpabilidad es "el máximo en este caso", ya que sostiene que es "absolutamente desproporcionado el resultado (la muerte) con el supuesto detonante de la misma (tirarle una copa minutos antes en un local de ocio)". De esta forma, recalca que "la víctima no concurrió, en ningún caso, ni siquiera mínimamente, a la provocación del encausado, que traía de casa un arma blanca y no dudó en utilizarla en cuanto tuvo ocasión".

En la resolución, destaca las declaraciones de los testigos, "tanto las que tuvieron un altercado previo dentro de la discoteca, que percibieron el ánimo de 'buscar pelea' que tuvo el encausado esa noche, como los que vieron cómo la víctima trataba de disculparse e incluso de pagarle otra copa, sin poder convencer al que luego sería su asesino, en una actitud conciliadora, no violenta de la víctima".

OTRA VISTA DE APELACIÓN

Previamente, el TSXG acogerá la vista de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que condenó en junio a un año de cárcel al autor de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, en concurso medial con un delito de allanamiento de morada en la ciudad herculina.

El Tribunal del Jurado consideró probado, según consta en la sentencia, que el acusado, tras recibir una orden de protección que le prohibía acercarse a la víctima y a su domicilio, incumplió dicha prohibición en varias ocasiones, incluyendo la entrada no autorizada en su hogar.

A pesar de que la defensa ha alegado la inexistencia de delito y ha solicitado la absolución, el jurado entendió que los hechos son constitutivos de delito, basándose en pruebas documentales y testimoniales que confirmaron el quebrantamiento de la medida cautelar y el allanamiento.

"En conclusión, la prueba practicada y los extremos que se han declarado probados permiten a los miembros del jurado entender, sin duda alguna, acreditado que al menos en tres ocasiones (el 21 o 22 de julio, el 1 de agosto y el 8 de agosto) acudió o transitó a menos de trescientos metros del edificio donde tenía su domicilio la víctima y que el 8 de agosto penetró, sin autorización de aquella, en el domicilio donde residía", indicaba la magistrada presidenta en el fallo.