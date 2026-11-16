El TSXG avala exigir el Celga 2 para acceder a una plaza de especialista de montaje en la CSAG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestima el recurso interpuesto por un aspirante al proceso de estabilización de empleo Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG), antigua CRTVG, que había sido declarado no apto en la prueba de gallego, y confirma la validez de la exigencia del Celga 2 para acceder a una plaza de nivel 8 de especialista de montaje.

El recurrente, según se recoge en la sentencia de la que ha informado este lunes el alto tribunal, alegaba que el nivel de gallego exigido era excesivo para las funciones de una plaza de especialista de montaje. Sin embargo, la Sala considera que "el conocimiento de la lengua gallega es esencial para el desarrollo del puesto de trabajo" y que su exigencia se establece "desde un nivel básico, de forma proporcional al puesto desempeñado".

La Sala fundamenta también su decisión en el papel del gallego dentro del ente público, cuyo objeto social es promover y difundir la cultura y la identidad de Galicia. A este respecto, la sentencia de primera instancia, cuyos hechos probados recoge el TSXG, establecía que "la lengua de la CRTVG es el gallego" y que tanto "la prestación del servicio audiovisual como las comunicaciones con el personal deben realizarse en este idioma". Partiendo de esta consideración, los magistrados concluyen que "imponer como requisito el nivel de gallego CELGA 2 no es desproporcionado para el puesto que se pretende estabilizar".

La resolución no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Supremo.