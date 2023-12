El TSXG mantiene la suspensión de la Mina da Penouta, en Viana (Ourense), frente a recursos de la Xunta y la promotora

Maquinaria pesada en la mina de Penouta, a 2 de diciembre de 2023, en Viana do Bolo, Ourense, Galicia (España). Esta se trata de la única mina de coltán en toda Europa. Estaba siendo explotada por la empresa Strategics Minerals Spain hasta que este pasado

Los magistrados critican la "omisión" de un estudio de impactos sobre espacios de Red Natura 2000 durante la tramitación administrativa

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado mantener la suspensión cautelar de la Mina da Penouta, en Viana do Bolo (Ourense), decidida ya el pasado mes de septiembre tras desestimar los recursos interpuestos por la Xunta y la empresa promotora, Strategic Minerals.

En un nuevo auto emitido el pasado 1 de diciembre, recogido por Europa Press, el alto tribunal gallego se ratifica en su decisión y no solo vuelve a dar la razón a Ecoloxistas en Acción, sino que también impone el pago de 300 euros en costas a la Administración autonómica y la compañía, respectivamente.

El TSXG subraya, frente a sus recursos, que la resolución de septiembre "es conforme a derecho y cumple totalmente con los requisitos exigidos" para adoptar la medida cautelar. Además de esto, los magistrados advierten de omisiones en la tramitación administrativa de la mina.

"Ha existido una tramitación formal medioambiental, pero se ha omitido un estudio de impactos en la Red Natura 2000", aseveran los jueces, que critican que la declaración de impacto ambiental (DIA) "no ha de limitarse al ámbito catalogado, sino que han de estudiarse los efectos sinérgicos, la influencia de los proyectos" sobre el territorio protegido.

En este sentido, el TSXG reitera que no se hizo "una adecuada evaluación de las repercusiones" de la cantera en el lugar "pese a que le fue indicado por las alegaciones de 12 personas físicas y jurídicas" durante el proceso de información pública.

Así, el proyecto presentado "no cumple" con lo dispuesto en la Ley de Evaluación Ambiental (LEA) por "omisión" tanto de la empresa, que se limitó a indicar que "no causa afectación"; como de la Xunta, que "no la exigió pese al impacto evidente desde los cero metros" a la Red Natura 2000 Pena Trevinca.

A este respecto, los magistrados aseguran que las emisiones y vertidos "están llegando" a la zona protegida, "ya por vertido a cauces fluviales como por emisiones atmosféricas". "Aunque digan los demandados (Xunta y promotora) que han realizado mediciones que arrojan un valor por debajo del límite establecido, estas no han sido sistemáticas, ocultando más de lo que revelan", recalcan.

De hecho, explican que los cauces cercanos presentan niveles elevados de arsénico, mercurio, plomo y cadmio pese a que de ellos "se obtiene agua para el consumo humano", algo que ya motivó denuncias del servicio municipal de aguas del Ayuntamiento de Viana do Bolo.

"NUEVO REVÉS JUDICIAL"

Tras conocer este nuevo auto, para el que uno de los magistrados ha emitido un voto particular, Ecoloxistas en Acción ha emitido un comunicado en el que habla de un "nuevo revés judicial" a la compañía canadiense responsable de la Mina da Penouta, así como a la Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Asimismo, los ecologistas censuran que Strategic Minerals pretendiese imponerles una fianza de más de 3 millones de euros por los perjuicios económicos que les provocó este periplo judicial.

Así lo comparten los magistrados del TSXG, que señalan en el auto que la decisión de continuar con la actividad aunque una resolución administrativa no sea firme "son sus decisiones" y deben "asumir las consecuencias que implique". También le reprocha a la compañía su "práctica habitual" de "atribuir pérdidas a terceros".