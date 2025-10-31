El TSXG ordena al Ayuntamiento de Vigo que garantice que el ruido de Navidad no vulnere los derechos de una vecina

Archivo - Abel Caballero y su equipo de gobierno en el apagado de las luces de Navidad de Vigo 2024-2025. - ADRIAN IRAGO-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado la continuación de la ejecución de la sentencia en la que condenó, en mayo de 2024, al Ayuntamiento de Vigo por vulnerar los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio de una vecina del Arenal por el ruido provocado durante la celebración de la Navidad del año 2022-2023.

Entonces, los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG decretaron que el Ayuntamiento adoptase "las medidas necesarias" para evitar "la reiteración de su conducta lesiva de los derechos fundamentales" y para garantizar "que los niveles de ruidos exteriores e interiores no rebasen los umbrales fijados por las normas aplicables".

Además, le impuso el abono de una indemnización de 600 euros a la demandante por los daños ocasionados, que ya hizo efectiva.

Ahora, en la sentencia notificada este viernes, la Sala ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la afectada contra el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo que declaró ejecutada la sentencia firme del TSXG.

Por lo tanto, ha ordenado la continuación de la ejecución de la sentencia, "que se ceñirá exclusivamente a la condena a la entidad local a garantizar que, en la zona donde reside aquella vecina, los niveles de ruido no rebasen los umbrales fijados en la normativa vigente". La sentencia no es firme, ya que cabe interponer recurso de casación.