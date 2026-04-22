Turespaña recuerda que la Xunta aprobó su plan para la obra del Hostal, con "directrices para todas las intervenciones"

Archivo - Recurso Hostal dos Reis Católicos en Santiago - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turespaña (adscrito al Ministerio de Industria y Turismo), responsable de la gestión y conservación del Hostal dos Reis Católicos, ha recordado que los actuales trabajos de reparación están contemplados en el Plan Director de Conservación elaborado, al que la Xunta dio su aprobación en 2022 y que "establece las directrices para todas las intervenciones en el edificio".

Así lo recoge este organismo estatal en un comunicado emitido en medio de las críticas expresadas por asociaciones ante la colocación de tubos en las gárgolas de este histórico emplazamiento situado en la Praza do Obradoiro, que forma parte de la red de Paradores de Turismo y que está considerado como el hotel más antiguo de España.

"Como todos los proyectos de conservación en patrimonio cultural, las distintas opciones y soluciones del proyecto son fruto de un riguroso estudio por parte de sus responsables que contempla la conservación a futuro, la compatibilidad de materiales y la mínima intervención, alineados con los estándares nacionales e internacionales en materia de conservación, reforzando su calidad y solvencia", explica el texto difundido.

La entidad destaca la labor realizada por el director del proyecto, Fernando Cobos, que es redactor también del Plan Director de Conservación y cuenta con un "equipo multidisciplinar de especialistas", como arqueólogos y restauradores que desarrollan las soluciones del proyecto.

Precisamente, la Xunta ha agendado para esta semana una reunión con el arquitecto responsable para encontrar "una solución técnica adecuada, idónea y funcional" y que también sea satisfactoria estéticamente, según ha explicado esta mañana el conselleiro de Cultura, José López Campos.

En declaraciones a los medios, ha expresado el "rechazo más que justificado" de los técnicos de su departamento a los tubos colocados. Un informe redactado por ellos mismos --en "supervisión" al Plan de Turespaña-- recogía la colocación de lanzas, pero pedía estudiar este aspecto de "forma específica".