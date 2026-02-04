La Ucgal denuncia una "acción coordinada" para "adulterar" los resultados de su estudio sobre el taxi y las VTC

Archivo - Un taxi recorre Madrid, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El sector del taxi madrileño se sumará desde el 15 hasta el 22 de septiembre a la semana de la movilidad ofreciendo un descuento de 3 euros en sus servicios a través del ser - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) ha informado de la detección de una anomalía de "gran escala" en el proceso de recogida de datos de su estudio sobre el actual marco competencial entre taxis y VTC.

En concreto, conforme ha explicado en un comunicado, el pasado 28 de enero, los sistemas de control de la organización identificaron un volumen de participación "masivo" que, tras un primer análisis, mostró "claros indicios" de responder a una "acción coordinada externa".

Así, ha detallado que, en el plazo de apenas 10 horas, se incorporaron al sistema casi 900 encuestas. La investigación técnica confirmó que este flujo de respuestas procede de segmentos de red, lo que "rompe la necesaria aleatoriedad y representatividad de una muestra" que, según ha señalado, "debe reflejar la opinión diversa de la ciudadanía gallega".

DATOS "EN CUARENTENA"

La Ucgal ha decidido poner la totalidad de estos registos en fase de "cuarentena", una medida que "no solo busca proteger la limpieza del informe final", sino que "permitirá conservar la información como prueba técnica de la ingerencia sufrida".

"No vamos a eliminar estos datos de forma inmediata; los mantendremos bajo análisis para documentar cómo ciertos actores intentaron secuestrar la opinión de los consumidores gallegos en beneficio de intereses particulares", ha señalado la organización.

La Ucgal ha asegurado que "la hipótesis principal" apunta a una movilización dirigida a través de canales de mensajería instantánea o grupos cerrados, con el objetivo de inclinar artificialmente los resultados del estudio hacia posiciones predeterminadas".

"GARANTÍA DE NEUTRALIDAD"

La Ucgal ha destacado que el diseño del estudio incluye filtros para garantizar que solo la voz de los usuarios finales sea escuchada por lo que apunta que "cualquier intento de desvirtuar este trabajo mediante la participación masiva de perfiles profesionales vinculados al sector es un ataque directo a la labor de defensa de los consumidores que realiza esta organización".

Con el objetivo de alcanzar una fotografía más fiel de la realidad y garantizar que la voz de los usuarios sea la única protagonista, la Ucgal ha avanzado que complementará el estudio con el desarrollo de grupos de discusión en los que participarán ciudadanos ajenos al sector del taxi y de las VTC.

"La voz de los gallegos y gallegas no puede ser sustituida por la presión de ningún sector", avisa la Unión de Consumidores de Galicia.