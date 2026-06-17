La UDC participa en el desarrollo de una compresa inteligente para reducir la espera en el diagnóstico de endometriosis

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidade da Coruña (UDC) participa en el proyecto europeo SENSOPAD a través del grupo NANOSELF del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA), una iniciativa que busca desarrollar nuevas herramientas capaces de detectar señales tempranas de la endometriosis a partir del análisis del flujo menstrual.

Según ha detallado la UDC en una nota de prensa, la endometriosis afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres en edad reproductiva en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su elevada prevalencia, continúa siendo una enfermedad infradiagnosticada y difícil de detectar.

En concreto, ha señalado que el tiempo medio para obtener un diagnóstico es de 7,5 años desde la aparición de los primeros síntomas, aunque en muchos casos la espera puede prolongarse hasta una década.

En este contexto, el proyecto combina dos tecnologías complementarias. La primera consiste en una compresa inteligente capaz de detectar proteínas asociadas a la endometriosis directamente durante la menstruación y alertar a la usuaria de posibles síntomas de enfermedad.

El segundo, denominado 'sensoMFgFET', es un dispositivo portátil basado en grafeno capaz de identificar biomarcadores presentes en las muestras menstruales con gran sensibilidad. El dispositivo emplea transistores de efecto de campo modificados químicamente para reconocer biomarcadores específicos de endometriosis y transformarlos en una señal eléctrica medible.

"El proyecto no pretende sustituir el diagnóstico médico, simplemente ofrecer herramientas que permitan orientar más rápidamente a las pacientes hacia una evaluación clínica especializada", ha concluido.