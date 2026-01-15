UGT-Galicia aboga por los "acuerdos útiles" y la Xunta reivindica sindicatos como este y no la CIG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros, aboga por trabajar para lograr "acuerdos útiles" y considera que "el conflicto no es un fin", si bien su organización, ha indicado, no lo rehúye.

En la inauguración del primer comité federal de la federación de servicios, movilidad y consumo de UGT, los conselleiros de Economía y Emprego han aprovechado su participación como invitados para criticar a la CIG --sindicato mayoritario en Galicia-- y reivindicar la "necesidad" de organizaciones como UGT y CC.OO., que sí participan en el diálogo social con el Gobierno gallego.

En primer lugar ha intervenido Medeiros, quien ha hablado de un "momento decisivo" para los trabajadores y ha erigido a los sindicatos en "la herramienta más moderna que existe", frente a quienes los presentan como "un dinosaurio".

"UGT sirve", ha incidido, en referencia a medidas como la subida del salario mínimo interprofesional o la reducción de la jornada laboral. En este sentido, ha mostrado su apuesta por una postura "nunca dócil" frente al "poder", pero en la búsqueda de "acuerdos útiles".

LA CIG "SE ALIMENTA DEL CONFLICTO"

A continuación ha tomado la palabra el conselleiro de Emprego, José González, quien ha trasladado la disposición del Gobierno gallego por "trabajar con aquellos sindicatos que apoyan la línea de acuerdos".

Así, ha censurado al líder de la CIG, a quien ha atribuido unas declaraciones según las cuales la central nacionalista "se alimenta del conflicto". "Huelga primero, después la negociación", ha indicado, citando a su secretario xeral, Paulo Carril.

Por su parte, la Xunta avanza para "institucionalizar" el diálogo social, ha recordado González, una herramienta que para la central nacionalista sirve para "blanquear" al "capital", a la administración y sus políticas.

En su turno, la titular de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que también ha puesto en el foco la relevancia que para la Xunta tiene el diálogo social, ha aplaudido "la altura de miras" de UGT en contraposición con "otros sindicatos" que "no tienen" esta forma de actuar. "El conflicto a veces tiene que existir, pero tiene que ser siempre el último paso", ha afirmado.