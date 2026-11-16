La UIE solicita sumar a su oferta siete nuevas titulaciones, entre ellas Biomedicina, Fisioterapia y Matemática Aplicada

Lugo. En el Colegio de Abogados de Lugo, firma de convenio entre el Colegio y la Universidad Intercontinental de la Empresa, representadas por Xosé Manuel Fernández Varela, Presidente del Colegio y Miguel Ángel Escotet, Rector de la Universidad. - AFUNDACIÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) ha solicitado a la Xunta incorporar el próximo curso siete nuevas titulaciones, entre ellas Biomedicina, Fisioterapia y Matemática aplicada, así como los másteres de Acceso a la Abogacía y de Neuromarketing y Nuevas Tecnologías.

Así, tal y como ha destacado la entidad, las nuevas titulaciones han sido presentadas ante la Secretaría Xeral de Universidades para su validación, con el objetivo de implantarlas en el curso 2027-2028, e incluyen además los programas de doctorado en Psicología y en Economía y Empresa.

Según la UIE, esta ampliación responde a su apuesta por desarrollar una oferta universitaria "innovadora, conectada con las nuevas necesidades sociales, científicas y empresariales y orientadas a la generación de talento y conocimiento en Galicia".

En este proceso, ha expuesto la universidad, la UIE y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Lugo han firmado este lunes dos convenios de colaboración, suscritos por el rector de la universidad, Miguel Ángel Escotet, y el decano del Colegio, Xosé Manuel Fernández Varela, para establecer el marco de la tutorización de las prácticas externas del máster de Abogacía.

Tras la firma, Miguel Ángel Escotet ha subrayado que el acuerdo suscrito con el Colegio de la Abogacía de Lugo materializa su "convicción de que la excelencia universitaria se construye tendiendo puentes sólidos con el ejercicio profesional".

"Esta alianza se integra en nuestra estrategia de crecimiento académico, con la proyección de siete nuevas titulaciones, diseñadas y presentadas dentro de los plazos establecidos, no solo para responder a los desafíos emergentes, sino también para cumplir con la normativa vigente a nivel nacional y en Galicia", ha manifestado.

Además, ha puesto en valor su "vocación" de actuar como un espacio "de colaboración entre las universidades, los colegios profesionales, las empresas y las demás instituciones, públicas y privadas".

DOS CONVENIOS

Asimismo, la Universidad ha explicado que la implantación de máster de Abogacía permitirá completar el itinerario formativo iniciado con el Grado en Derecho, implantado en el curso 2025-2026, y el Doble Grado en Derecho y Administración de Negocios Digitales, incorporado en el curso 2026-2027.

En concreto, el primero de los convenios sellados este lunes establece el marco necesario para la realización de las prácticas externas del futuro Máster, regulando aspectos como el programa formativo, la designación y remuneración de los tutores profesionales, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación.

Mientras, el segundo convenio articula la colaboración entre ambas instituciones en materia de formación y actividades conjuntas. Entre otras medidas, contempla la participación de profesionales de la abogacía en la docencia del Máster y el acceso de los colegiados, el personal del Colegio y sus familiares directos a la oferta formativa de la UIE en condiciones preferentes.