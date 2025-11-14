Las universidades, Educación y Sanidade avalan el acuerdo de Medicina, pendiente de aprobación por el grupo de trabajo

De izquierda a derecha: el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; el rector de la USC, Antonio López; el rector de la UDC, Ricardo Cao; el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las tres universidades gallegas y las consellerías de Educación y Sanidade han ratificado el acuerdo verbal presentado a principios de noviembre para la descentralización de la Facultad de Medicina. Este preacuerdo está pendiente de la aprobación por el grupo de trabajo creado expresamente para este tema.

Así lo ha confirmado el Gobierno gallego, que ha explicado que este viernes, tras la entrega de los Premios Extraordinarios Fin de Carrera, se ha celebrado una reunión en la que han participado los tres rectores (USC, UVigo y UDC) y los conselleiros de Educación, Román Rodríguez, y de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

El texto, consensuado ya a principios de noviembre y ratificado este viernes, se elevará al grupo de trabajo creado expresamente para abordar estas cuestiones en una reunión que celebrará el próximo lunes y que se tuvo que posponer -- se iba a celebrar el jueves pasado -- por problemas de agenda de los integrantes.

La ratificación por parte de los implicados supone un espaldarazo a un preacuerdo sobre el que han sobrevolado las dudas durante toda estea semana y sobre si, finalmente, saldría adelante o alguna de las partes se echaría atrás.

De hecho, el conselleiro de Sanidade, preguntado este jueves por este tema, señalaba contundentemente que él no tenía "esa información" y reiteraba su "optimismo" ante el proceso.