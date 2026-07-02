El universo visual de David Sims aterrizará en el Muelle de Batería de A Coruña desde el 21 de noviembre

Cartel de la exposición 'The Hamster Becomes The Problem', dedicada a la obra del fotógrafo británico David Sims - FUNDACIÓN MOP

A CORUÑA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) ha anunciado que su próxima exposición, con el título 'The Hamster Becomes The Problem', estará dedicada a la obra del fotógrafo británico David Sims, que podrá verse en el Muelle de Batería de A Coruña desde el próximo 21 de noviembre hasta el 1 de mayo.

En un comunicado, la fundación resalta que la producción fotográfica de Sims supuso "una reinvención constante del lenguaje visual de la moda".

Nacido en Sheffield en 1966, a lo largo de su trayectoria David Sims interpreta con sensibilidad los cambios en la cultura contemporánea y "desafía una y otra vez las convenciones de la fotografía de moda".

Sims ha expuesto en todo el mundo y su obra está presente en las colecciones de los grandes museos, como el Victoria and Albert Museum, el LACMA o la Tate.

'The Hamster Becomes The Problem' propondrá al visitante una sucesión de espacios interconectados, cada uno de los cuales reflejará un aspecto esencial en el universo visual de Sims a lo largo de su 35 años de trayectoria.

"David Sims ha entendido siempre que la fotografía va mucho más allá de las imágenes por sí solas. A lo largo de su carrera, sus imágenes han logrado conectar personas, actitudes y movimientos culturales que han definido a sucesivas generaciones, dando lugar a una obra que es, todavía hoy, tan influyente como cuando apareció por primera vez", afirma la fundadora y presidenta de la Fundación MOP, Marta Ortega Pérez.