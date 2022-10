La UPG homenajea a Bautista Álvarez y su lucha para "la liberación del pueblo gallego" en el 5º aniversario de su muerte

Acto de homenaje a Bautista Álvarez, organizado por la UPG, con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento - UNIÓN DO POVO GALEGO (UPG)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión do Povo Galego (UPG) celebra este sábado un homenaje a una de sus figuras más relevantes de la formación y del nacionalismo organizado cuando se cumplen cinco años de la muerte de Bautista Álvarez, el 16 de septiembre de 2017.

La UPG convoca este homenaje bajo la "certeza" de que "quien dedica la vida a una causa justa no muere nunca, pues su memoria perdura en el corazón del pueblo". "Por eso, Bautista (Álvarez) permanece entre nosotros y su recuerdo os convoca a este acto, que no es un mero ritual", señala el partido, que destaca que su contribución "a la causa de la libertad del pueblo y la patria no expiró con su aliento final, sino que continúa alimentando y fertilizando nuestra lucha por la independencia nacional, por una Galicia soberana y socialista".

"Un hombre irrepetible en la construcción de la Galicia actual", fundador de la UPG, histórico dirigente nacionalista y "figura central en la historia política reciente de la nación" gallega, sin el que --señala-- "sería imposible entender el movimiento nacionalista y los análisis y conceptualizaciones que ese movimiento construyó durante los últimos 50 años".

La UPG apunta que quiere "seguir expresando el reconocimiento a un hombre excepcional, a una persona que entregó su vida a la causa de liberación nacional y social del pueblo gallego y que lo hizo con lucidez, con determinación y con coherencia hasta el final".

En el acto, la formación que se integra en el BNG hará un recuerdo histórico político por distintas etapas de la vida del 'camarada', con la intervención de distintas personas que compartieron con Bautista Álvarez esos momentos de su vida, poniendo de relieve la "importancia de su figura en la construcción y refuerzo del conjunto del movimiento nacionalista", así como también su "papel fundamental en la elaboración teórica y conceptual" del nacionalismo gallego contemporáneo.

El acto tendrá lugar a las 18,00 horas en el Auditorio de Galicia y acudirán, entre otros dirigentes destacados y miembros del Comité Central, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en un acto que cerrará el secretario xeral de la UPG y también diputado en el Congreso, Néstor Rego.