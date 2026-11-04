Urda devuelve Angrois a O Hórreo: Rueda agita la marcha de Puente y Pontón le afea la gestión del PP del Alvia

Rueda, en la sesión de control. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El trágico accidente ferroviario de Urda, con 69 víctimas mortales, ha cobrado protagonismo en una sesión de control en la que el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha aprovechado su cara a cara con el socialista José Ramón Gómez Besteiro para agitar la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes; mientras que la líder del BNG, Ana Pontón, le ha afeado la gestión del PP con el siniestro de Angrois.

"El PP impidió que las víctimas de ese accidente tuviesen justicia, verdad y reparación. El mismo (Alberto Núñez) Feijóo que ahora dice que España merece saber hizo todo que pudo para que en Galicia no se conociese la verdad. El mismo Feijóo que calló y permitió que la ministra Ana Pastor siguiese tres años más en su cargo es el que pide ahora investigar", ha esgrimido Pontón.

"Lo que hizo en este Parlamento fue votar para que no hubiese una comisión de investigación", ha continuado, antes de manifestar su deseo de que las víctimas de Toledo "no tengan que pasar por el calvario que pasaron las víctimas de Angrois" al entender que en España hubo a raíz de aquel siniestro ferroviario "un pacto de silencio entre el bipartidismo" de PP y PSOE.

"¡Vaya morro tiene!", ha replicado Rueda, antes de acusar a la líder del PP de "utilizar" políticamente en el cara a cara el accidente de Angrois e "incluso hablar en nombre de las víctimas, como si fuese una víctima más". "Pero el subconsciente la ha traicionado", ha continuado el también jefe de filas del PPdeG, antes de afearle haberse "olvidado" de mencionar el accidente de Adamuz, que al igual que el del Alvia y el de Urda, se cobró numerosas vidas.

El presidente gallego ha reiterado su habitual acusación a los nacionalistas de ser "bravos" en Galicia y "mansitos" en Madrid; y, tras criticar que el BNG "no fuese capaz de votar a favor" de la reprobación y de la dimisión de Puente tras Adamuz, la propia Pontón la reivindicase estos días en un contexto, ha recalcado, de precampaña para el 29N.

"MORRO, EL SUYO"

"Ustedes van de ganchete siempre. ¿Qué nos está contando?", le ha interpelado Rueda, a quien Pontón ha sugerido que "se enfada" porque tiene "mala conciencia" por Angrois, y le ha instado a "respetar" a las víctimas.

"Habla usted de morro. Es que la indecencia política y moral que tienen es muy grande. El BNG en Angrois pidió que se investigase hasta el final y lo pedimos ahora. Pedimos que se asumiesen responsabilidades políticas antes y ahora. Y que se tomasen las medidas necesarias para no repetir una situación así. Desgraciadamente, usted no puede decir lo mismo y quizás si el PP en ese momento actuase bien, hoy no estaríamos aquí. Morro, el suyo", ha espetado la nacionalista.

DIMISIÓN DE PUENTE

Antes, Rueda había aprovechado el debate con Besteiro para sacar la dimisión de Puente. "De los dos últimos mohicanos del 'sanchismo' uno cayó ayer", ha afirmado el presidente gallego, quien ha afirmado que el "otro" es el líder del PSdeG.

"Todos estábamos deseando que cayese. Toda España, no solo la gente del PP. Usted es el otro (mohicano), pero hay una diferencia, igual que queríamos que Puente se fuese, yo quiero que usted se quede y va por mal camino defendiendo así a Pedro Sánchez, defendiendo lo indefendible", ha sentenciado.

El socialista ha evitado referencias a Puente en la sesión de control y se ha centrado en reivindicar que "los grandes avances en derechos y libertades llegaron de la mano de gobiernos socialistas", frente a "un PP que se opuso sistemáticamente a ellos y que ahora vuelve a ponerlos en cuestión".

Besteiro ha instado a Rueda a clarificar "algún avance social" implantado de la mano de los populares, y el presidente ha dicho que igual es preferible no contestarle porque luego le "denuncia" por electoralismo previo al 29N, como ocurrió, ha dicho, tras un anuncio en materia de vivienda hecho en uno de los plenos previos.

"No me dice ninguno. Pero quiero tranquilizarlo, no es que le falle la memoria, es que no hubo", le ha espetado Besteiro, quien le ha acusado de "maltratar" los derechos sociales y de "compartir con Vox la voluntad de recortarlos". "Nosotros defendemos los derechos, ustedes las derechas", ha esgrimido.