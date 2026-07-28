Urovesa factura 137 millones en 2025, un 13% más, con un beneficio neto de 20 millones

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa gallega Urovesa, proveedor de la Fuerzas Armadas españolas, cerró el año 2025 con más de 137 millones de euros de facturación, lo supone un incremento de un 13% respecto a 2024.

Por su parte, el beneficio neto se elevó por encima de los 20 millones, lo cual "supone un nuevo refuerzo a la independencia financiera y solvencia necesarias".

"Este crecimiento se debió principalmente al comportamiento del mercado nacional, sustentado por un mayor impulso inversor del Ministerio de Defensa, y a la actividad exportadora, que mantuvo igualmente una tendencia positiva gracias al desarrollo de los contratos plurianuales que la empresa viene firmando en los últimos años en diversos países, especialmente en el entorno de Medio Oriente y Asia Pacífico", explica la empresa.

Estas cifras suponen "acelerar e impulsar" los planes de inversión en sus nuevas instalaciones, que ya están en marcha, tanto en su sede de Santiago de Compostela como en el municipio pontevedrés de Valga, en una zona que fue declarada como Proyecto Industrial Estratégico (PIE) por la Xunta de Galicia. Las inversiones previstas supondrán un total estimado de más de 50 millones de euros.

Como ya comunicó la empresa en su momento, estas nuevas instalaciones ocuparán una superficie de más de 100.000 metros cuadrados y constarán de varias áreas que incluirán, entre otras, zonas de almacén, áreas de pintura y líneas de montaje de vehículos. Según las previsiones actualizadas de la empresa, se prevé que la inversión cree algo más de un centenar de puestos de trabajo directos y aproximadamente más de 400 empleos indirectos.

Por otra parte, Urovesa señala que este resultado "permite reforzar el compromiso de la empresa con su cadena de suministro, invirtiendo fuertemente en existencias que permitan a la empresa acometer importantes incrementos de demanda y pedidos adicionales con agilidad e independencia financiera, a la vez que refuerza su papel de tractora de las más de 200 pymes gallegas integradas en su ecosistema de proveedores".

Finalmente, apuesta por invertir en el lanzamiento e industrialización de su nueva línea de producto, el Vamtac AX4, presentado en la pasada edición de Eurosatory, en París. Las inversiones necesarias para activar una nueva línea de montaje para este producto se espera que estén completadas durante el primer semestre del año 2027, con el fin de iniciar la producción en serie dentro de ese ejercicio.