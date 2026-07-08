Urtasun entrega a Luis Zahera la Medalla de Oro de las Bellas Artes durante el rodaje de la serie 'Animal' en Santiago

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto al actor Luis Zahera. - @E_URTASUN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha entregado este miércoles al actor Luis Zahera, durante el rodaje en Santiago de la serie 'Animal', la Medalla de Oro de las Bellas Artes 2023, que no había podido recibir por motivos de agenda en la gala de entrega.

"Aunque coincidir no ha sido sencillo, he tenido el placer de entregarle al fin esa Medalla que desde hace tanto le esperaba. Y como no podía ser de otra manera, hemos tenido que aprovechar un pequeño descanso durante el rodaje de 'Animal', serie en la que ahora está trabajando, para poder dársela personalmente", ha expuesto el ministro en sus redes sociales.

En este mismo mensaje, Urtasun ha destacado la trayectoria de Zahera con monólogos, series de televisión y películas que le han llevado a convertirse "en uno de los rostros más conocidos del audiovisual español".

Así, ha puesto en valor que el reconocimiento a su "excelente carrera" viene dado por "el cariño de los espectadores", pero también por los numerosos premios que ha conquistado, entre ellos dos Goya al Mejor Actor de Reparto y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que se le concedió en 2023.

Por último, Ernest Urtasun ha agradecido a Luis Zahera su tiempo, así como el "amor y la pasión" que dedica a su profesión para que, ha añadido, "el resto podamos seguir disfrutando de tu talento".