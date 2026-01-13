La USC acusa a la candidata a rectora Maite Flores de "aprovechar" un canal institucional para hacer precampaña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Central (CEC) de la USC ha enviado una advertencia formal por "incumplir" las normas del proceso electoral a la candidata a rectora Maite Flores, en concreto, por "aprovechar" un canal de comunicación de carácter institucional para hacer precampaña "al hacer uso de los medios de los que dispone en virtud de su cargo".

Cabe recordar que, hasta este lunes, Flores era delegada del actual rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), sin embargo, este lunes fue cesada de sus funciones.

Consultada al respecto por Europa Press, Flores compartió su sorpresa en relación con este cese, el cual relaciona con su candidatura para convertirse en rectora de la USC. "Que yo sea candidata a rectora parece que no le encaja al equipo rectoral", señaló.

En este contexto, la presidenta de la Comisión Electoral Central, Diana Santiago Iglesia, recibió el pasado miércoles un correo electrónico en el que se indicaba que Maite Flores habría remitido un mensaje al grupo de Whatsapp del Programa alumnos-tutores, enmarcado en el programa 'A Ponte' --del que era coordinadora hasta este lunes en virtud del cargo que ostentaba de delegada del rector-- para hacer precampaña electoral.

De este modo, la comisión electoral ha recordado este martes que el artículo 18 del Reglamento electoral general de la USC indica que a lo largo del proceso electoral "se garantizará la igualdad de los candidatos/as en el acceso a los medios de que disponga la Universidad".

Así, el uso de un medio de difusión de mensajes previsto para la comunicación eficaz entre el grupo de alumnos y la coordinadora del Programa 'A Ponte', en este caso la delegada del Rector para Asuntos de la Enseñanza Media, "supone el aprovechamiento de un canal de comunicación de carácter institucional para actos de precampaña electoral al hacer uso de los medios de que dispone en virtud de su cargo".

Por todo ello, la comisión electoral ha instado a la candidata Maite Flores a "cesar en el uso de los canales de comunicación de uso común a los que tiene acceso en virtud de su cargo para la difusión de mensajes de contenido electoral entre sus miembros".

De lo contrario, la comisión ha advertido de que "dará cuenta al rector para el ejercicio de la potestad disciplinaria por el incumplimiento de la normativa electoral". Con todo, también ha instado a Flores a "eliminar el mensaje en el grupo de Whatsapp".