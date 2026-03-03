La USC coordina un proyecto de investigación estatal para afrontar el reto de la denominada "España vaciada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha destacado este martes su participación en la coordinación de la red estatal DESP-OB, una iniciativa de cooperación interdisciplinar creada para "analizar y paliar" los efectos "territoriales, sociales y económicos" derivados de la despoblación y el reto demográfico en la denominada "España vaciada".

Según ha señalado la USC en una nota de prensa, la pérdida de población es "uno de los fenómenos más relevantes de la actualidad gallega y española", y la llamada "España Vaciada" implica "alteraciones en las estructuras demográficas", desde el abandono de las zonas rurales hasta la incorporación de jóvenes a estas.

Con la intención de responder a esta situación, nace la red estatal DESP-OB, que analiza los efectos territoriales, sociales y económicos del reto demográfico. En el caso de la universidad compostelana, la iniciativa está coordinada por Rubén C. Lois, director del Instituto de Estudios y Desarrollo de Galicia (IDEGA).

"Se necesitaba una propuesta de investigación que unificara las especializaciones en economía, geografía y comunicación", ha afirmado. Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra la creación de un observatorio sobre la despoblación, concebido como un espacio para "recopilar y analizar datos de fuentes muy diversas".

Así, el DESP-OB busca generar "conocimiento útil" para la toma de decisiones públicas en el marco del reto demográfico, por lo que contempla el desarrollo de recomendaciones "orientadas a la transferencia social y la mejora de las políticas".

Con todo, el DESP-OB está formado por once centros de investigación de diferentes universidades y organismos públicos que trabajan de forma coordinada para ofrecer una visión "integral" del fenómeno.