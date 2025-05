La USC no podrá impartir el próximo curso el Máter en Matemáticas y promueven una recogida de firmas para mantenerlo

La universidad, contraria a la decisión de la Xunta de no declararlo titulación 'singular', trabaja en hacerlo más atractivo para el curso 2026/27

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) no podrá impartir el Máster en Matemáticas durante el curso 2025/26 por no alcanzar el número mínimo de alumnos que marca la normativa. Se trata de una decisión tomada por la Xunta y elevada al Consejo General de Política Universitaria en una reunión anual mantenida en Madrid, que se encarga de cerrar la oferta de titulaciones para el conjunto del sistema universitario en España.

La Consellería de Eduación, Ciencia, FP e Universidades explica, en declaraciones a Europa Press, que esta consecuencia se debe a la "escasa demanda" del mismo. Sin embargo, esta decisión ha encontrado oposición entre alumnado y profesorado agrupado en la plataforma 'En Defensa do Mestrado de Matemáticas', que ha recaudado ya 2.500 firmas y presentará un recurso de alzada.

Según recuerda el departamento del Ejecutivo gallego, se pactaron en su momento unos requisitos mínimos para poder ofertar títulos universitarios, plasmados en el Decreto de titulaciones de 2011. En el caso de los másteres que no tienen carácter interuniversitario, inicialmente se estableció un mínimo de 20 alumnos matriculados para poder ofertarse.

Posteriormente, esa exigencia se rebajó: durante los últimos tres años del máster, debe haber al menos un promedio de 16 alumnos matriculados. "Cifra que, subrayamos, fue consensuada con las tres universidades públicas gallegas", insiste el Gobierno gallego. En el caso del Máster en Matemáticas, esta casuística no se cumple, ya que la media actual de los últimos años está en 12 alumnos.

"Atendiendo a este requisito objetivo y pactado con las universidades, el próximo curso no se va a ofertar debido a la escasa demanda del mismo", explica la Consellería. En cualquier caso, el alumnado que actualmente lo está cursando, podrá acabarlo y esto tampoco implica que no se pueda volver a impartir para el curso 2026/27, en caso de que sí se cubriera el mínimo de matrículas.

Con todo, hay una excepción con la que el máster quedaría exento de estar sujeto a estas condiciones: recibir la declaración de 'singularidad' por parte de la Xunta. A pesar de que el máster la solicitó durante varios años, le fue denegada, por última vez en una resolución fechada el pasado 30 de abril.

2.500 FIRMAS

En este contexto, más de cien personas --entre estudiantes, investigadores y profesorado-- participaron el lunes en una asamblea abierta celebrada en la Facultad de Matemáticas, que denunció la decisión que achacan a la Xunta de "cerrar" esta titulación, "la única que ofrece formación avanzada en matemáticas".

La plataforma 'En Defensa do Mestrado de Matemáticas' esgrime que la decisión de no ofertar plazas, afectada por la no otorgación de la 'singularidad', "no se sustenta en ninguna evaluación técnica transparente, y afecta a un máster que es referente en excelencia científica y único en su ámbito en Galicia".

En la misma asemblea se aprobó realizar un recurso de alzada para que la Consellería rectifique su decisión. Asimismo, recaudan firmas para mostrar su rechazo, de forma que ya han logrado más de 2.500.

Además, la plataforma en contacto con diputados del Parlamento gallego para que esta cuestión llegue al pleno.

LA USC APUESTA POR LA CONTINUIDAD

Por parte de la universidad, la vicerrectora de Titulaciones, María José López Couso, lamenta esta decisión porque implica la pérdida de una titulación "diferente" a los otros dos másteres de la Facultad de Matemáticas de Santiago --en Matemática Industrial y en Técnicas Estadísticas--, porque está más orientada hacia la investigación.

La USC envió en marzo el catálogo de titulaciones para el curso 2025/26 y en abril recibió una respuesta de la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta conforme a la cual el Máster en Matemáticas no se podría dar. Aunque se presentaron alegaciones y se mantuvieron varias reuniones durante el mes de mayo, la Administración "entiende que no es posible mantener el título". La universidad también estudiará si recurre la decisión de no declarar el máster como 'singular'.

Todo ello pese a que, según afirma López Couso, la USC se comprometió a tramitar "una modificación de carácter sustancial" del máster para mejorar la captación de estudiantes. Pero este proceso tiene "sus tiempos" burocráticos y las mejoras no se podrán instaurar el curso que arrancará en septiembre, sino que quedará para el 2026/27.

"Desde la facultad y la universidad hicimos todos los esfuerzos posibles. El decreto es el que manda, la Consellería lo aplica y mucho más no podemos hacer", lamenta la vicerrectora.

Aunque para el curso 2025/26 no se pueden ofertar plazas de nuevo ingreso, sí se permitirá que los alumnos que no lo hayan terminado puedan continuarlo, ya que la titulación no ha sido declarada extinta.