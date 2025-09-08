UVigo inicia curso con un 105% de ocupación en plazas de nuevo ingreso y con la previsión de elegir nuevo rector en mayo

VIGO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Vigo (UVigo) ha iniciado este lunes nuevo curso con una tasa de ocupación del 105% en su oferta de grados de nuevo ingreso y con la previsión de elegir nuevo rector en mayo, en sustitución de Manuel Reigosa.

Así, con 3.869 estudiantes matriculados en las 3.752 plazas de nuevo ingreso de grado ofertadas, precisamente Reigosa ha celebrado la "magnífica" matrícula de este año.

Él ha explicado que es el campus de Pontevedra el que registra una mayor tasa de ocupación, con un 107%, con 824 matriculados en 770 plazas ofertadas; seguido de Vigo, con un 104% y 2.018 matrículas, y Ourense, con un 101% y 1.027 estudiantes de grado de primer curso.

Tras dar la bienvenida a los nuevos alumnos, el rector ha destacado el compromiso de la UVigo con la calidad de la docencia, siendo "una universidad que trabaja desde hace años para contribuir a mejorar la sociedad".

Manuel Reigosa ha recordado que el centro cuenta con hasta diez nuevas titulaciones tanto de grado como de máster. Entre los retos, la UVigo ha destacado aquellos a los que se enfrenta el campus de Ourense, con la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, así como consolidar los nuevos dobles grados del Campus Auga.

Entre otros asuntos, la UVigo tiene previsto la elección de un nuevo rector que sustituirá a Manuel Reigosa en mayo de 2026, tras dos mandatos al frente de la entidad.