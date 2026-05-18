Las vacantes en empresas gallegas caen un 0,7% en el primer trimestre, hasta 11.305 puestos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las empresas gallegas de 10 o más asalariados registran 11.305 vacantes en el primer trimestre de este año, lo que supone un descenso del 0,7% en comparación con el mismo periodo de 2025, según los datos publicados este lunes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogidos por Europa Press.

En concreto, el 23,3% de ellas requerían una titulación de Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), con hasta 2.635 vacantes, un 8,22% menos que entre enero y marzo del ejercicio previo.

El mayor número de vacantes en Galicia lo registran las empresas de entre 10 y 49 trabajadores, con más de 4.800, mientras que las compañías de entre 50 y 99 asalariados contabilizaban 1.767 plazas y las firmas entre 100 y 499 empleados buscaban 1.817 personas. Las grandes empresas de más de 500 trabajadores tenían hasta 2.897 vacantes sin cubrir.

Un 38% de los puestos no se cubrió porque los candidatos no tenían la formación apropiada. Además, un 15% no encontró candidatos con la titulación STEM y un 5% no se cubrió por la falta de personas con preparación digital suficiente. Asimismo, más de un 17% quedó sin cubrir porque los candidatos no consideraron apropiadas las condiciones económicas.

Por su parte, el principal motivo por el que las empresas no tenían vacantes fue porque no se necesitaba ninguna persona más.

Entre otros datos, en el primer trimestre casi el 61% de las empresas empleaban sus instalaciones maquinarias o equipamiento en más del 75%, subiendo más de dos puntos respecto al primer trimestre del año pasado.