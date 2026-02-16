Las vacantes en empresas gallegas se sitúan en 11.915 al cierre de 2025, un 6,4% menos

Archivo - Un soldador trabaja en un taller - FREMM - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de vacantes en las empresas gallegas de 10 o más trabajadores se situó en 11.915 en el cuarto trimestre de 2025, según los datos que publica este lunes el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Las 11.915 vacantes a cierre del año pasado son un 6,4% menos que las que había al término del ejercicio anterior. El 14,9% requerían titulación 'STEM1', porcentaje que baja en relación con el mismo trimestre de 2024 (27,9%).

El 39,1% de las vacantes al acabar 2025 no se cubrieron porque los candidatos no tenían la formación adecuada. El principal motivo por el que las empresas no tenían vacantes fue 'No se necesita ninguna persona más', que superó el 81%.

Además, entre otra información, la estadística recoge que en el 71,9% de las empresas del sector servicios, el grado de ocupación del personal fue superior al 75%.

El 60,6% de las empresas emplean sus instalaciones, maquinaria y/o equipamiento más del 75%. Este porcentaje disminuyó desde el 62,3% de 12 meses atrás.

En lo que respecta al grado de ocupación del personal, en el cuarto trimestre de 2025, el 71,9% de las empresas emplean a su personal más del 75% de su jornada laboral.