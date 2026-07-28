Vanesa Martín, Leire Martínez, Siloé y Budiño, actuarán en las fiestas de Ferrol 2026

FERROL, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de Ferrol ya conocen su cartel al completo, con la excepción de la persona que leerá el pregón el día 21 de agosto, tras confirmar en el mediodía de este martes el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, los artistas de las fechas que estaban libres hasta ahora.

Vanesa Martín, el día 22; Siloé, el 23; Budiño y De Ninghures, el 24; y Leire Martínez y Paula Koops, el 25, actuarán en la plaza de Armas, escenario principal de las fiestas de San Ramón.

Además, el 27 habrá festival de rondallas y Rock en Canido, con Niño Asqueroso, Los Deltonos, Shug R' Band y Alfredo Piedrafita; el 28, triple ración con Dany Romero, José de Rico y Henry Méndez; y el 29, Brunokavi DJ, Unaiii, Skinyz, X. Maseda y LGIDO.

En este contexto, Merelles ha destacado en la presentación el apoyo de la Xunta "a la programación de calidad que contribuya a dinamizar laa economía local, atraer visitantes y proyectar la imagen de Galicia como un destino cultural de referencia".

Asimismo, el director de Turismo ha explicado que Ferrol "está viviendo un excelente momento turístico", con un incremento del 48,6% en el número de visitantes durante el primer semestre del año, sobre todo de "procedencia internacional" (un 78,6% más), unos datos que, ha afirmado, "evidencian que la ciudad consolida su atractivo y que su apuesta por la cultura y por los grandes eventos está dando resultados".

Las nuevas confirmaciones se suman a las que ya se anunciaron anteriormente: Fangoria, Bombai y Yoly Saa el primer día, tras el pregón, en el marco de La Noche de Cadena 100; Celtas Cortos, el día 26; o Enol y Marlena, el 30. Finalmente, se clausuran el día 31 con los fuegos de San Ramón y la actuación de las orquestas La Misión y París de Noia en el puerto.