Varios autobuses aparecen con pintadas y ruedas pinchadas en Negreira el día antes de la huelga en el transporte

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis autobuses aparecieron este jueves con pintadas y las ruedas pinchada en el municipio coruñés de Negreira, un día antes de que comience la huelga en el servicio de transporte convocada en la provincia de A Coruña.

Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, los hechos fueron descubiertos en la mañana de esta jornada y las pintadas registradas en los vehículos hacían alusión al convenio.

Serán cuatro jornadas de huelga, convocada por CIG, UGT y CCOO, en respuesta a la parálisis en la negociación y en demanda de un convenio colectivo "digno".

El calendario de paros, acordado por las asambleas de trabajadores y trabajadoras "de forma unánime", dará comienzo este viernes, día 5, continuará el 12, 15 y 19 y "afectará a todo el servicio, excepto a la Compañía de Tranvías de A Coruña ya que dispone de convenio propio".

En cuanto a los servicios mínimos, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha recogido que el servicio de transporte público regular de uso especial-escolares solo funcionaran: los de entrada en los centros de la provincia de A Coruña desde las 07.30 horas a las 10.30 horas y los de salida desde las 13.30 horas a las 19.00 horas, solo para estudiantes de enseñanza obligatoria y solo si la ruta es de más de 4 kilómetros.

Además, los servicios regulares de uso espacial para el transporte de trabajadores funcionarán los servicios en las expediciones anteriores a las 09.00 horas y posteriores a las 18.00 horas.

En cuanto a los servicios públicos de transporte regular de uso general deberán consultarse en la página web de la Xunta: https://www.bus.gal/gl/descargas/servizos_minimos