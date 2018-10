Vecinos de Teis y Chapela se manifiestan para pedir la supresión del peaje de la AP-9 en la entrada a Vigo

Publicado 29/09/2018 19:47:18 CET

Aseguran que al otro lado de la ría, y en A Coruña, Pontevedra y Santiago, el acceso es "gratuito", lo que supone "una discriminación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de vecinos de Chapela (Redondela) y Teis (Vigo) se han manifestado este sábado a las 19,00 horas para reclamar la supresión del peaje en la AP-9, en el tramo Rande-Redondela, y la conversión en tramo urbano de la autopista desde Torres de Padín hasta el centro de la ciudad, para mejorar los accesos y descongestionar el tráfico.

Este mismo martes, día 25 de septiembre, entregaron por registro en la delegación territorial de la Xunta un escrito dirigido al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para solicitar la convocatoria de la comisión de la AP-9.

En concreto, en este escrito, las entidades vecinales reclaman que este órgano se reúna para abordar la supresión del peaje en Rande-Redondela, la conversión en vía urbana del tramo de la autopista entre las Torres de Padín y el centro de Vigo, y la adopción de medidas contra la contaminación acústica, entre otras cuestiones.

DEL OTRO LADO DE LA RÍA NO SE PAGA

En este sentido, el portavoz de la asociación de vecinos de Teis, Anxo Iglesias, ha explicado a Europa Press que la supresión del peaje Rande-Vigo supondría la "mejora o reducción del tráfico en los viales principales de Teis y Chapela", por lo que "mejoraría la movilidad en ambas parroquias".

"Padecemos, por ser accesos a la ciudad de Vigo y lugares muy poblados, con un nivel de vecinos muy importante, mucho tráfico", ha asegurado. Por tanto, "la eliminación de ese peaje, que al final es el acceso a la ciudad de Vigo, mejoraría la movilidad en estas parroquias y en el conjunto de la ciudad", ha indicado Iglesias.

"Lo que no tiene sentido es que tú a través del puente de Rande, del otro lado de la ría, en Cangas do Morrazo --por ejemplo--, no pagues para ir a Vilaboa o a Moaña, pero si entras en Vigo y quieres ir a Redondela tengas que pagar", ha declarado a Europa Press.

ANACRONISMO Y DISCRIMINACIÓN HACIA VIGO

Asimismo, el portavoz de esta asociación vecinal también ha advertido de que "no es lógico que, en el acceso a la ciudad de Vigo se pague, cuando, además, en otras ciudades gallegas que también tienen autopista, como es el caso de la AP-9 en Pontevedra, en Compostela y A Coruña, en sus accesos o circunvalaciones no se paga".

"Es un anacronismo en estos momentos que sigamos pagando por ese acceso a la ciudad de Vigo cuando del otro lado del puente es gratuito y otros tramos semejantes en otras ciudades gallegas no se pagan", ha aseverado. Por ello, ha tildado la situación de "discriminación hacia la ciudad de Vigo y hacia su comarca".

TRAMO URBANO PARA DESCONGESTIONAR EL TRÁFICO

En consecuencia, ambas asociaciones de Teis y Chapela se han manifestado este sábado, al creer que la eliminación del peaje tiene que ir unida de esa segunda reivindicación de conversión en tramo urbano de la autopista entre Torres de Padín y el centro de Vigo.

"Cuando hablamos de convertir en tramo urbano desde Padín hasta el centro de la ciudad de Vigo nos referimos a que haya entradas y salidas, accesos", y a "integrar ese vial en los barrios de Teis y Chapela para descongestionar el tráfico y mejorar la movilidad de los vehículos", ha concluido Iglesias.