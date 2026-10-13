Una veintena de personas se une en Vigo a las acampadas por la vivienda y anuncian: "Estaremos aquí de forma indefinida"

Imagen de la acampada en la Alameda de Vigo. - EUROPA PRESS

VIGO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de personas se han unido en las últimas horas en Vigo a las acampadas por la vivienda registradas en distintas ciudades de toda España y han advertido que la idea es secundar la protesta "de forma indefinida".

Así, cerca de unas 25 personas en 17 tiendas han pasado la noche en las inmediaciones de la Alameda de la ciudad olívica para reivindicar viviendas "dignas" a precios "asequibles".

De esta manera, Vigo se suma a las acampadas registradas ya en Santiago de Compostela o en Pontevedra, después de que la Puerta del Sol de Madrid se llenase de manifestantes en la noche del 26 de septiembre.

En declaraciones a Europa Press, han explicado que la intención es apoyar la oleada de protestas surgidas en toda España. Según han indicado, fue después de la manifestación del pasado sábado 3 de octubre cuando comenzaron a organizarse para acampar también en Vigo.

Así, este lunes, tras un acto homenaje a Maricarmen, una veintena de personas de diversos colectivos decidieron pasar la noche en la Alameda.

Ellos han reivindicado que la protesta es "legal", ya que informaron a la Subdelegación del Gobierno, indicando que la Policía pasó por la zona para comprobar que estaba todo en orden.

También han apostillado que la Administración les pidió que dejasen paso a los viandantes y que no consumiesen alcohol en la vía pública, entre otras restricciones.

Pese a algunos gritos en su contra, han subrayado que se trata de una protesta pacífica y que buscan que el precio de la vivienda se reduzca para que todo el mundo pueda acceder a ella.