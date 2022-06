Vendidas ya más de 1.000 entradas para el concierto que Placebo ofrecerá el 26 de agosto en Ourense

El paquete turístico 'rock and relax' incluye, además de la entrada, trasladados a lugares de la Ribeira Sacra y del Ribeiro

Las primeras 1.000 entradas puestas a la venta a un precio de 30 euros para el concierto que Placebo ofrecerá el 26 de agosto en Ourense ya se han agotado. Tras ello, continúan disponibles billetes para el espectáculo en la plataforma web ataquilla.com a un precio de 40 euros más gastos de gestión.

Así lo ha destacado este martes el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, quien ha destacado que "gran parte de los compradores" procede de ciudades como Madrid, Vigo o Barcelona.

Los fans de esta banda de rock alternativo británico tendrán una oportunidad de disfrutar también del paquete turístico 'rock and relax' que incluye, además de la entrada al evento, traslados a lugares de la Ribeira Sacra y del Ribeiro.

Expourense ha acogido la presentación oficial del concierto que se celebrará el próximo mes de agosto, con la apertura de puertas a las 20.00 horas y el inicio del directo a las 22.30 horas, siendo la de Ourense la única parada de la banda en Galicia en el marco de su gira internacional 'Never let me go', que forma parte de la programación musical del Xacobeo 2021/2022.

La cita ourensana es uno de los tres conciertos que el grupo liderado por Brian Molko y Stefan Olsdal ofrecerán en España. En esta gira, que cuenta con paradas en ciudades tales como San Francisco, Berlín o Copenhague, las otras dos fechas corresponden a dos grandes festivales el Mad Cool en Madrid y el BBK Live en Bilbao.

Con el objetivo de "favorecer el flujo de visitantes" al territorio ourensano, la organización del concierto ha presentado un paquete turístico exclusivo para fans del grupo que incluye, además de la entrada al evento, el alojamiento en el Hotel Balneario de Laias, el transporte en tren de ida y vuelta desde Madrid y traslados para disfrutar de excursiones singulares a "dos joyas patrimoniales de la región", la Ribeira Sacra y O Ribeiro.

Tal y como ha explicado José Freiría, el promotor del directo, este paquete ofrece la posibilidad de "conocer de primera mano espectaculares localizaciones" como el Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil o el propio cañón del río mediante un viaje en catamarán, así como la posibilidad de visitar las termas de Prexigueiro y conocer las bodegas de O Ribeiro.

"Queremos que la cultura ayude a dinamizar el territorio", ha manifestado el delegado territorial en Ourense, que ha afirmado que el concierto "es una nueva constatación de que Ourense es el escenario ideal para eventos de carácter internacional". En las próximas semanas se darán a conocer los teloneros del grupo británico, por el momento solo se ha avanzado que serán bandas gallegas.