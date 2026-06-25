Venezolanos en Galicia muestran su "preocupación y angustia" y están en contacto con la comunidad gallega en el país

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), Manuel Pérez Vidal, ha mostrado su "preocupación y angustia" tras los terremotos y ha afirmado que está en contacto con la Hermandad Gallega de Venzuela, ubicada en Caracas.

"Hemos contactado con nuestros familiares y están bien, pero todo el mundo está muy preocupado y angustiado", ha señalado Pérez Vidal consultado por Europa Press. En Venezuela residen actualmente, según los últimos datos del IGE, un total de 30.329 ciudadanos gallegos.

En este sentido, ha avanzado que recibió una llamada de la Secretaría Xeral da Emigración de la Xunta, que le explicó que también mantenían en comunicación con la Hermandad Gallega en Caracas, que "se usa como sitio de contacto búsqueda o cualquier información de algún gallego allí".

"Con la Secretaría Xeral da Emigración abordamos la situación de Venezuela y estamos en contacto para cualquier cosa que necesitemos de información o lo que sea aquí en Galicia", ha afirmado.

A renglón seguido, ha indicado que Fevega "quiere activar" un plan de ayuda, pero primeramente deben coordinarse con las personas afectadas para ver qué necesitan. "Como primera iniciativa lo que se necesita son cuadrillas de rescate y ayuda internacional", ha remarcado.