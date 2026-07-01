Venezolanos residentes en Santiago piden apoyo institucional para enviar más de cinco toneladas de ayuda humanitaria - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Martínez, junto con dos de los creadores de la iniciativa 'Objetivo1Tonelada', Christian Daniel Lucas de Carvalho y José Manuel Magán Bastida, han intervenido este miércoles en rueda de prensa para solicitar apoyo institucional para enviar las más de cinco toneladas de ayuda humanitaria reunida a través de esta iniciativa tras los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela.

En este contexto, han hecho un llamamiento a las distintas instituciones, empresas y particulares para colaborar en la logística y en el transporte de esta ayuda, especialmente de la medicación y de otro material sanitario prioritario.

El objetivo es garantizar la llegada de los envíos a Venezuela tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en la jornada del miércoles (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y Baleares).

En Venezuela, la Hermandad Gallega de Venezuela será la encargada de recibir y distribuir la ayuda según las necesidades trasladadas por los centros sanitarios, con la coordinación del Doctor Cristian Canelón Quintero en Venezuela.

Los envíos se destinarán al Hospital Clínico Universitario de Caracas, al Hospital Infantil J. M. de los Ríos, a los hospitales Domingo Luciani y Vargas, así como a los centros de acopio de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Actualmente, las 5,38 toneladas de material permanecen almacenadas y clasificadas en una nave, en Teo, concretamente en el Plató 1.100 de la Productora Audiovisual CTV, lugar donde llevan trabajando voluntarios todos estos días.

Los promotores de la campaña, han subrayado que la "máxima prioridad" es el envío de unos 450 kilos de medicamentos y material hospitalario (sueros, jeringuillas, gasas) que ya tienen listos para su distribución.

"Estamos aquí para pedir que nos ayuden a enviar estos medicamentos lo antes posible", han señalado, advirtiendo de que el coste del transporte internacional es inasumible para el colectivo.

Por su parte, Ghaleb Jaber, en representación de la Fundación Araguaney, ha destacado el "vínculo especial" que une a Galicia con Venezuela, país que fue "lugar de esperanza para muchos gallegos" en el pasado.

Finalmente, ha anunciado la apertura de una cuenta bancaria para donaciones que sirva de respaldo económico en caso de que el colectivo deba sufragar el envío por sus propios medios si las instituciones no responden a tiempo.