La venta de coches nuevos sigue disparada en octubre en Galicia y acumula un repunte del 20% en 2026 por electrificados

Archivo - Un vehículo en un punto de carga en una electrolinera, a 18 de diciembre de 2023, en Lugo, Galicia (España). La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) estima que hay 25.180 puntos de Recarga de Acceso Público en Esp - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

En noviembre se acaban las ayudas a los eléctricos e híbridos enchufables del Plan Auto+ y el sector pide su prórroga

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de coches nuevos alcanzaron las 3.406 matriculaciones en octubre en Galicia, un 15,5% más que en el mismo mes de 2025, muy por encima del 1,8% de media en el país, según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En el conjunto de lo que va de año, entre enero y octubre, la cifra de ventas de coches nuevos alcanza las 29.103 unidades en la comunidad, un 19,6% por encima del mismo periodo del año anterior. Supone más del triple del 6,2% a nivel estatal.

Los vehículos híbridos o eléctricos matriculados en octubre fueron 2.783, el 81,7% del total, con un repunte del 23,3%. En los 10 primeros meses son 23.560 vehículos electrificados vendidos (81% del global), por lo que se disparan un 32%.

En cambio, las matriculaciones de gasolina se quedan en Galicia en octubre en 522 (-6,6%), además de que tan solo hubo 101 ventas de coches nuevos de gasóleo, es decir, un desplome interanual del 24%. En el acumulado del año la caída de vehículos de gasóleo es del 33,6% y la de coches de gasolina del 10,3%.

FIN A AYUDAS EN NOVIEMBRE

El mercado de turismos ha registrado un aumento del 1,8% de las ventas en octubre, con 98.487 nuevas matriculaciones. De este modo, encadena cinco meses consecutivos con resultados superiores a los del mismo periodo del año anterior, según las cifras divulgadas este martes por

La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, con el 31,5% de la cuota de venta en el mes, lo que permite registrar cifras superiores al mismo periodo de 2019, además de obtener en octubre su mejor registro desde 2007.

En el total del año, el mercado alcanza más de 1,01 millones de unidades vendidas hasta octubre, representando un 6,2% más que en el mismo periodo del año anterior, pero por debajo de los mismos registros en 2019.

El buen ritmo acumulado hasta octubre permite situar la previsión de cierre de año por encima de los 1,2 millones de ventas de turismos para 2026.

Respecto a las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV), se registran 31.044 unidades y un crecimiento del 43,1% en octubre. Con una cuota del 31,5% del mercado en el mes, los turismos electrificados crecen nueve puntos porcentuales respecto 2025 y se sitúan como la segunda opción de compra en octubre.

En el total del año se acumulan 248.343 unidades vendidas, un 37,6% más que hace un año. Así, con el 24,6% de cuota, ya representan 1 de cada 4 unidades vendidas en 2026.

Respecto a los mercados en los diferentes canales, las ventas dirigidas a particulares y alquiladores registran un aumento, siendo el canal de empresas el que anota un descenso. En concreto, los particulares suman 52.686 unidades (+2,6%) y los 'rent a car' logran 7.267 ventas (+30,6%) en octubre.

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros retroceden un 2,1% en octubre, con 16.318 unidades. No obstante, en el acumulado del año se registra un total de 163.171 ventas, con un incremento del 5,4%.

En cuanto a las ventas por canales, el mercado a alquiladores logra crecer un 2,3%, con 1.951 vehículos. Por su parte, las ventas a autónomos y empresas disminuyen un 5,6% y 1,9%, respectivamente.

Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses descienden en octubre tras cuatro meses de crecimiento, con un retroceso del 10,1% y 4.165 unidades. No obstante, en los primeros diez meses se acumulan 31.183 ventas, un 8% más respecto al ejercicio anterior.

Los principales actores del sector automovilístico español coinciden en destacar la buena evolución del mercado de turismos, aunque advierten de la importancia de mantener los incentivos a la compra de vehículos electrificados para consolidar su crecimiento.

El director de comunicación y marketing de Anfac, Félix García, ha explicado que octubre ha sido un mes "histórico" ya que se ha registrado el mejor dato mensual desde 2008. Además, ha destacado que por primera vez en el acumulado anual de las emisiones, las ventas de turismos nuevos bajan de los 100 gramos por kilómetro de CO2.

Por su parte, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, ha señalado que durante octubre se ha notado cierta ralentización en las matriculaciones, debido a circunstancias como menos días hábiles de matriculación y menor ritmo de actividad comercial en los concesionarios. A esto se suma que el impulso que tuvo el Plan Auto+ tras la apertura de su aplicación informática en septiembre ha perdido fuerza, por lo que su impacto en las matriculaciones de vehículos electrificados ha sido menor.

Por ello, Morales destaca que es fundamental tener visibilidad sobre la continuidad de las ayudas al vehículo electrificado en 2027, para evitar perder el efecto positivo que han tenido sobre este mercado.

En esta línea, la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha apuntado que el mercado supera ya la barrera del millón de unidades matriculadas hasta octubre, un hito que permite mantener la previsión de superar 1,2 millones a cierre 2026.

Asimismo, ha destacado la importancia de que los incentivos al vehículo electrificado tengan continuidad y no dependan de los ciclos electorales para "evitar que la incertidumbre administrativa termine trasladándose a las decisiones de compra".