Las ventas del comercio minorista en Galicia suben un 1,3% en agosto, por debajo de la media nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 1,3% en agosto en Galicia, lo que supone un incremento dos puntos porcentuales inferior al contabilizado en julio, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra se queda por debajo de la media nacional, ya que en el total de España el comercio minorista facturó un 3% más que en agosto de 2024. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista español acumula 14 meses consecutivos de alzas.

En lo que va de año, el comercio al por menor incrementó sus ventas en Galicia un 2,7%, en relación con el periodo comprendido entre enero y agosto del ejercicio previo. En todo el país, este repunte fue del 3,7%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3% en agosto, tasa 1,3 puntos inferior a la del mes anterior, siempre según el INE.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,5% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa dos décimas inferior a la de julio. Con el avance de agosto, se encadenan ya 33 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 2% en agosto respecto a igual mes del año pasado, tasa que se situó una décima por debajo de la registrada en julio. Con el repunte de agosto, el empleo en el comercio minorista suma 48 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,4%, en contraste con el retroceso del 0,4% experimentado el mes anterior.