Las ventas de la industria gallega crecen cerca de un 7% en julio, tercer mayor aumento entre comunidades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria creció en Galicia un 6,9% en julio de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este viernes.

Este incremento es el tercero mayor entre comunidades, solo por detrás de Madrid (+11,3%) y Canarias (+7,6%). El dato gallego es cinco puntos mayor que la media española del 1,9%.

Fueron diez las comunidades que experimentaron subidas, mientras que son siete las que sufren caídas interanuales, con Asturias en las cola (-16,9%).

En lo que va de año, entre enero y julio, las ventas de la industria gallega se elevaron un 3,4%, tres puntos por encima de la media del país (0,4%). Se trata de la tercera subida más intensas en el acumulado, por detrás de Baleares (+10,3%) y Madrid (5%).

DATOS ESTATALES

En el conjunto de España, la cifra de negocios de la industria subió un 1,9% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 1,7 puntos inferior a la de junio.

Con el ascenso del séptimo mes del año, las ventas de la industria encadenan dos meses de incrementos interanuales después de que en junio subieran un 3,6%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 1,3% interanual en julio, seis décimas menos en junio. Con este repunte, se acumulan tres meses de incrementos interanuales consecutivos en la serie corregida.

En tasa mensual (julio sobre junio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se desplomó un 1%, su mayor caída mensual desde septiembre de 2024, cuando retrocedió un 1,8%.