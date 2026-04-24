Verea (PP) avisa a BNG y CA: asumirán consecuencias de pedir para Santiago la zona tensionada, "que no funciona"

El líder del PP de Santiago, Borja Verea - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, ha augurado que BNG y Compostela Aberta, "responsables de la petición" de zona tensionada para Santiago, tendrán que "asumir las consecuencias" de una medida que, ha remarcado, "no está funcionando en ninguna ciudad" en la que se ha instaurado.

"Se acabaron las excusas (...). En estos tres años lo único que ha presentado el Ayuntamiento ha sido la chapuza de la zona tensionada, que no salió adelante y que ha tardado meses en corregirse", ha señalado en una rueda de prensa ofrecida este viernes.

El dirigente popular ha advertido del riesgo "evidente" de esta decisión ya que, según ha apuntado, "en las ciudades donde se declaró zona tensionada no está funcionando en ninguna de ellas". "Si la experiencia demuestra que algo no funciona, ya no es opinión, es ciencia", ha aseverado.

"Propietarios que dejan de alquilar, viviendas que desaparecen del mercado, más dificultades para acceder a un piso, especialmente para familias y jóvenes, y un trasvase hacia el alquiler de temporada, además de un peor mantenimiento de las viviendas", ha remarcado, insistiendo que en "esta es la única medida" de BNG y CA, "y se está demostrando que no está funcionando".

Sobre esto, ha indicado que A Coruña, "en solo cinco meses se pasó de 718 contratos firmados en junio antes de la declaración a 324 en febrero, es decir, desapareció el 55% de la oferta, 400 viviendas menos para familias en A Coruña".

"FALTA TOTAL" DE POLÍTICAS DE VIVIENDA

Verea ha criticado la "falta total" de políticas de vivienda de la administración local. "No se ha construido ni una sola vivienda pública municipal, no se ha puesto en el mercado ni un solo alquiler público y nada sabemos de la empresa municipal del suelo", ha afeado.

Además, considera "incomprensible" que se impulse la zona tensionada mientras "se niega a facilitar suelo para construir vivienda pública". "Limitar precios sin aumentar la oferta es la receta perfecta para que haya menos vivienda y más problemas", ha resumido, destacando además que "la totalidad" de municipios gallegos "colaboran activamente".

El popular ha comparado la situación de Santiago con municipios como el de Ames, que cedió suelo para 219 viviendas públicas; Pontevedra para 125; Teo para 62; Carballo para 75; y A Coruña para 100. "Santiago, después de tres años, cero", ha recalcado.

"No estamos ante un debate técnico, sino ante una decisión política consciente. El BNG y CA decidieron vender parcelas públicas en lugar de cederlas para construir vivienda pública, quedando con cinco millones en las cuentas bancarias", ha relatado.

Ante esto, se pregunta: "¿Es mejor tener esos cinco millones en el banco o tener hoy cientos de viviendas públicas en construcción, como en otras ciudades gallegas?". "Nosotros habríamos cedido esas parcelas desde el minuto uno, y hoy habría vivienda pública en marcha", ha afirmado.