Verea(PP) denuncia que BNG reclamaba en la oposición un bus para Busto y al gobernar dijo que era "imposible y no cabía"

Archivo - El líder del PP de Santiago, Borja Verea, en rueda de prensa - PP SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha denunciado que la alcaldesa y líder del BNG local, Goretti Sanmartín, pedía en la oposición una línea de bus para Busto "con mucha insistencia" y al llegar al Gobierno dijo que era "imposible y no cabían" los vehículos.

En rueda de prensa, Verea se ha referido a la petición del BNG, realizada en octubre de 2021, al entonces Gobierno local del PsdeG, presidido por Xosé Sánchez Bugallo, para dotar a la parroquia de un autobús urbano y marquesinas en buenas condiciones.

El popular ha criticado que al asumir la Alcaldía el BNG dijese que era "imposible" y que "los buses no cabían en la parroquia por una cuestión técnica". Como consecuencia, los vecinos manifestaron su deseo de marcharse a Trazo y dejar de pertenecer a Santiago.

En este contexto, el pasado viernes, la mandataria local remarcó en rueda de prensa su compromiso de que el bus llegará a Busto. "Desparecieron todos esos impedimentos técnicos, calculamos que en 12 horas. Curiosamente después del escándalo mediático que se montó con los vecinos", ha señalado Verea.

Además, el líder del PP de Santiago ha enfatizado que el compromiso de la alcaldesa parece un "parche de emergencia", una "declaración de trileros para salir del paso de un bochorno histórico".

"¿Saben ustedes cuantas visitas hizo la alcaldesa a la parroquia de Busto? Ninguna. Pregunten ustedes las veces que estuvo el PP y yo mismo", ha remarcado, afirmando que en su última visita estuvo más de tres horas recorriendo la parroquia "bache a bache".

Así, ha apuntado que esto mismo está pasando en Marrozos, donde se comparan con Boqueixón, en Barciela y en Cesar que se comparan con O Pino y con Oroso. Por eso, ha reiterado su compromiso con los vecinos de si llega a la Alcadía tendrán las pistas y carreteras "en condiciones" y "sentirán orgullo de sentirse santiagueses".

Finalmente, ha anunciado su compromiso con los vecinos de Busto de que si asume el bastón de mando en las próximas elecciones conectará la parroquia con Trazo, en la zona de A Barcavella; harán una playa fluvia y una pasarela que unirá ambos puntos y la iglesia de San Mateo. "Santiago puede y debe tener un rural digno. Y los vecinos, insisto, sentirse orgullosos de ser santiagueses", ha concluido.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Durante el turno de preguntas, Verea ha sido cuestionado sobre las cuentas municipales, que serán debatidas en el Pleno extraordinario del próximo miércoles. Al respecto, el popular ha apuntado que "todo parece indicar que se va a demostrar que la alcaldesa está completamente sola, y no la apoyan ni sus socios".

En contraposición, ha puesto en valor su partido, asegurando que van a demostrar que hay otra forma de gobernar la ciudad y que pueden hacer "mucho más de lo que se está haciendo". "Nuestro trabajo es convencer a más vecinos para que crean en nuestro proyecto", ha destacado.

"Está claro que hay un tripartito BNG, Compostela Aberta y Partido Socialista, que se necesitan, y donde podrán cambiar el que esté en frente pero seguirá siendo más de lo mismo. Nosotros vamos a trabajar específicamente esta semana para que quede claro que somos la única alternativa de gobierno", ha remarcado.