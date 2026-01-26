Víctimas de Angrois se concentran tras la absolución del exdirector de seguridad de Adif: "Es el más responsable"

1045968.1.260.149.20260126185920 Varias personas durante la concentración en rechazo a la absolución del exdirector de seguridad de Adif tras el accidente de Angrois - Gustavo de la Paz - Europa Press

Miembros de la plataforma de víctimas del accidente de Angrois, en Santiago de Compostela, se han concentrado ante la Audiencia Provincial de A Coruña para expresar su rechazo a la absolución de Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad en la circulación de Adif -- el administrador de la infraestructura ferroviaria -- por el accidente, en julio de 2013.

Lo han hecho con pancartas en las que podía leer 'Sin justicia y sin verdad las tragedias se repiten' y 'Cúpula judicial politizada' y llevando algunos camisetas con el número de fallecidos y de heridos ese día. "Muy decepcionandos con el funcionamiento de las instituciones", han insistido para situar a Cortabitarte como "el más responsable de la tragedia".

Todo ello para expresar su rechazo al fallo que se hizo público la semana pasada, y que ha confirmado, por el contrario, la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años ocasionando la muerte de 80 personas y dejando a 143 heridos.

En declaraciones a los medios, José Antonio Gayoso, que viajaba ese día en el tren Alvia, ha manifestado que "es una pena que se vuelva a repetir en Adamuz (Córdoba)". "Prometen muchas cosas pero con el tiempo se verá la realidad".

Ya sobre Angrois ha indicado que "el jefe de seguridad de Adif fue el que dio la orden de desconectar el sistema ERTMS, que contendría la velocidad en caso de despiste del maquinista, los maquinistas ya comunicaron que ese punto no estaba en seguridad".

Mientras, ha defendido la "sentencia muy fundamentada de Santiago, que nos dio ánimo" y ha lamentado ahora la absolución del exmiembro de Adif. "El más responsable de esta tragedia, nos vuelve a la triste realidad, nos llevan ninguneando sin hacer caso tampoco a la Comisión Europea, hubo infracciones a la normativa europea", ha insistido.

SENTENCIAS

El maquinista, Francisco Garzón, y el exresponsable de Adif, Andrés Cortabitarte, fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel en la causa por el accidente por 79 delitos de homicidio --la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después-- y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Ahora, la Audiencia de A Coruña ha revocado parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago y acoge los recursos interpuestos por Fiscalía --que durante el juicio pedía condenar a Cortabitarte, pero finalmente retiró su acusación, ante el malestar de las víctimas--, Adif, su aseguradora (Allianz Global) y el exalto cargo de la entidad.

La Audiencia Provincial concluye que la prueba practicada no permite concluir que existiese una acción concreta que Cortabitarte estuviese obligado a realizar y que omitiese.

Así, dice que no se demostró que el descarrilamiento se habría evitado con una probabilidad próxima a la certidumbre de haberse hecho la evaluación. "No se acreditó con la debida certidumbre que su ámbito funcional lo situase en una posición de garantía específica respecto al riesgo que se produjo y que determinó los resultados", apunta.

"No cabe afirmar que omitir, supuestamente, la realización de las acciones descritas sea equiparable a provocar el resultado en el sentido de afirmar que lesionó o mató imprudentemente", incide.