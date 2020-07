Víctimas se preguntan "qué quieren ocultar" los políticos para que no haya una investigación independiente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, Arturo Domínguez, ha vuelto a reclamar este jueves que se realice una investigación técnica independiente sobre el accidente y ha criticado que, cuando se reúnen con representantes políticos, "hay buenas palabras, pero cuando llega la hora de la verdad" no sabe "qué quieren ocultar" para que no se haga esa indagación.

"Algo tiene que pasar porque, si no, no es normal que una investigación independiente que exige Europa no la realicen", ha dicho antes de participar en una reunión con el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo.

"Aquí hay algo, estamos seguros, esto fue una negligencia gravísima y pedimos que se investigue porque, si no, va a volver a ocurrir", ha insistido Domínguez, que ha destacado que esto que exigen es "lo normal".

Al alcalde le ha trasladado su agradecimiento por la ayuda del Ayuntamiento para organizar los actos por el séptimo aniversario del siniestro y le ha pedido que haga una declaración institucional en la que se reclame esa indagación independiente, aunque ha expuesto que ya se le hizo tal demanda al Gobierno municipal "y no hubo nada".

Domínguez ha considerado que "es terrible" que una cosa "tan simple" --la investigación-- siga siete años después "en un punto muerto". En estos años, ha recordado, se han reunido con los cuatro ministros que se han ocupado del área de Fomento sin que la investigación haya prosperado. Ha reprochado también que al vicepresidente Pablo Iglesias, que les ayudó "mucho", le han escrito y le han pedido un encuentro "y todavía no hay manera".

Esclarecer lo ocurrido es "necesario", ha insistido, tanto para las víctimas como para la sociedad en general, para evitar que vuelva a suceder.

LOS ACTOS DE HOMENAJE

Los actos por el séptimo aniversario del accidente, en el que murieron 80 personas (las víctimas contabilizan 81) y resultaron heridas 144, comienzan este jueves con una asamblea en la que se informará a los integrantes de la plataforma de las actividades realizadas en el último año, como el apoyo al exmecánico de Talgo que declaró que le pidieron borrar datos sobre averías del tren o las protestas por el nombramiento del exministro José Blanco en Enagás.

Mañana, cuando se cumplen exactamente siete años, harán una marcha que saldrá a las 11,00 horas de la estación de tren de Santiago hacia el Obradoiro, en donde leerán un manifiesto a las 12,00. Por la tarde habrá una misa en la iglesia de Sar y a las 19,30 horas un acto de homenaje en el lugar del accidente.

En todos los actos, ha afirmado Arturo Domínguez, se seguirán "a rajatabla" las medidas de protección contra la COVID-19. La crisis sanitaria ha provocado precisamente que este año se hayan desplazado a Santiago para los actos menos personas.