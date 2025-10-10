Vieites (CEG) también tilda de "ocurrencia" la ampliación del permiso por fallecimiento

Archivo - El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (d), y el presidente de la CEG, Juan Vieites (i), durante la asamblea general electoral de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), en la Sede de la CEG, a 25 de febrero de 2025, en Santiago d - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, tilda de "ocurrencia" la ampliación del permiso por fallecimiento que anunció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

De esta manera se ha pronunciado el máximo representante de los empresarios gallegos, a preguntas de los periodistas, tras una reunión con el conselleiro de Facenda para abordar los presupuestos de la Xunta para el año que viene.

Este jueves, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, calificó de "ocurrencia nueva" la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y el nuevo permiso por cuidado paliativos anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, al tiempo que de forma irónica pidió "un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo".

Por su parte, Vieites, este viernes, ha visto en el anuncio "una ocurrencia más" y ha criticado "eso de lanzar a la sociedad en general" los anuncios "y después sacar reales decretos leyes". "Yo creo q no es el mecanismo más adecuado", ha señalado, tras aludir a la negociación de convenios.