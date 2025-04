Vigo acogerá este jueves las protestas centrales de sindicatos por el 1 de mayo con el foco puesto en rebajar la jornada

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos volverán a salir a la calle en Galicia este jueves 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, con el foco puesto en la reducción de la jornada laboral, en una subida salarial y en el "fin de las guerras".

Será la ciudad de Vigo la que acogerá las principales protestas que se desarrollarán en Galicia donde, una vez más, UGT y Comisiones Obreras se manifestarán de forma conjunta, mientras que la CIG hará lo propio por separado en diversas concentraciones a lo largo de la Comunidad, con la de la urbe olívica como protagonista.

En concreto, UGT y CC.OO. celebrarán en Vigo su manifestación central del 1 de mayo en Galicia, partiendo de Vía Norte a las 11.30 horas, además de movilizaciones descentralizadas en las ciudades gallegas.

Una protesta que tendrá el foco en conseguir una reducción de jornada a 37,5 horas semanales y alcanzar subidas salariales. También reivindicarán "vivir en paz", por lo que exigen "el fin del genocidio" en Gaza y condenan la ocupación rusa de Ucrania.

"Llevamos 40 años con esa jornada de 40 horas", lamentó la secretaria xeral de CC.OO., Amelia Pérez, indicando que "no hay justificación para esa cerrazón de la CEOE y los empresarios para no abordar esta cuestión y cerrarse en banda".

Su homólogo en UGT Galicia, Cristóbal Medeiros, expresó la "necesidad" de una reducción de la jornada laboral por "dignidad", en favor de la conciliación y también para "crear empleo", defendiendo que supondrá una "mejora de la producción aunque no lo crea la patronal".

Además, ambos sindicatos han puesto sobre la mesa otras demandas, como la reforma de la normativa del despido. Así, recuerdan que el Comité Europeo de Derechos Sociales condenó a España por limitar la indemnización por despido improcedente, por lo que requiere recuperar salarios de tramitación y la patronal "debe sentarse a negociar".

CIG

Por su parte, la CIG también ha llamado a movilizarse con motivo del 1 de mayo para "llenar las calles" contra las "guerras imperialistas" y la "militarización" de la sociedad en un contexto de "sumisión" de la Unión Europea a los intereses "belicistas" de Estados Unidos.

Su concentración principal, a la que acudirá su secretario xeral, Paulo Carril, será la de Vigo, que partirá a las 12.00 horas del cruce de A Doblada.

Eso sí, el sindicato ha convocado más de una quincena de protestas por diversos municipios de toda Galicia. Todas ellas a las 12.00 horas excepto la de Ourense (Praza Maior) y Vilagarcía de Arousa (Casa do Mar), que serán a las 11.30 horas, mientras que la de Cangas saldrá a las 18.00 horas de la Praza do Concello.

El resto de manifestaciones comenzarán a las 12,00 horas: A Coruña (Praza de Vigo); Carballo (Praza do Concello), Cee (Praza Otero Lastres); Ferrol (Avenida de Esteiro); As Pontes (Praza de América); Santiago (Praza Roxa); Lugo (edificio sindical); Cervo (fábrica de Sargadelos); Verín (Praza do Concello); Pontevedra (Praza da Ferrería); A Estrada (Praza do Mercado); Vigo (A Dobrada), y A Guarda (Praza Avelino Vicente).

CGT, CNT, CUT y el Sindicato da Elevación llevarán a cabo una marcha conjunta en A Coruña a las 12.30 horas que partirá de la Plaza de Pontevedra bajo el lema 'La clase trabajadora en lucha'.

En cuando a representantes políticos, la portavoz nacional, Ana Pontón, no podrá asistir a ninguna de estas manifestaciones debido a problemas de salud, mientras que sí lo hará el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, que irá a la convocatoria de la CIG junto con el portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas, entre otros.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, acudirá a la manifestación convocada por UGT y CC.OO. Antes, se desplazará al Cementerio de Pereiró a las 10.00 horas, donde se llevará a cabo un acto homenaje a los alcaldes y representantes políticos fusilados por el Franquismo.