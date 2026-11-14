Vigo enciende sus luces y da comienzo a la Navidad "en todo el planeta" con un multitudinario acto con música y nieve

Abel Caballero encendido las luces de la Navidad de Vigo 2026. - ADRIAN IRAGO-EUROPA PRESS

VIGO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Vigo ha encendido este sábado sus luces para dar comienzo así a la Navidad "en todo el planeta" con un multitudinario acto celebrado en la Puerta del Sol lleno de música, confeti y nieve artificial.

Muy puntual, a las 20.00 horas, un sonriente alcalde, Abel Caballero, apareció bajo el árbol gigante instalado en el centro de la plaza para hacer, un año más, de maestro de ceremonias.

Ante la atenta mirada de miles de personas que abarrotaban la explanada desde hacía horas, el regidor, rodeado de los 18 concejales socialistas del gobierno vigués y de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, cogió el micrófono para dar la bienvenida a la Navidad.

En su intervención, que fue respetada por la lluvia después de llover buena parte de la tarde, Caballero subrayó la importancia que tienen las fiestas navideñas para Vigo, que se ha convertido en el epicentro mundial de la Navidad.

Para él, el encendido de las luces es un momento "emocionante", ya que la ciudad acapara todos los focos y da comienzo a la Navidad "en todo el planeta". Una Navidad, dijo, que es "cercanía" y "paz". "Una forma de estar juntos", reivindicó, lo que permite ser cada día "mejores".

Abel Caballero aseguró que "Vigo inventó la Navidad del siglo XXI", explicando que antes las fiestas arrancaban el 22 de diciembre con la Lotería Nacional, para luego hacerlo en el puente del 6 y el 8 de diciembre.

Sin embargo, la urbe olívica adelantó hace años la Navidad a mediados de noviembre y ahora, tal como subrayó, muchas ciudades se inspiraron en Vigo para comenzar sus fiestas antes.

Tras estas palabras, Caballero comenzó la cuenta atrás, contando de 10 a 0 intercalando inglés, castellano y gallego, como suele ser habitual, para luego pulsar el botón rojo y encender todas las luces de la ciudad.

A partir de ahí, confeti, nieve artificial y un espectáculo de música y luces pudo verse en el árbol. Incluso hubo unos minutos para Disney+, que se ha convertido en colaborador oficial de la Navidad de Vigo este año y proyectó imágenes también en el árbol con bandas sonoras de sus películas.

Precisamente, tres horas antes, sobre las 17.00 horas, Disney+ celebró un desfile multitudinario por las calles de la ciudad, con elementos hinchables, bailarines, patinadores y mucha música, congregando a "decenas de miles de personas" justo antes del encendido oficial de la Navidad.

NAVIDAD DE VIGO

Vigo inició ya en julio el montaje de sus luces de Navidad, para que todo estuviese listo para este sábado. Más de 12 millones de luces LED iluminarán la ciudad olívica desde hoy durante casi dos meses.

Entre las novedades de este año, el Ayuntamiento ha decidido trasladar el mercadillo Cíes Market a la zona de Vialia, al igual que la gran noria de la Navidad de Vigo.

Además, el gobierno local ha creado 'La Navideña', una credencial para todos aquellos que quieran poseer el certificado de haber pasado por la Navidad de Vigo.

Unas 500 calles de Vigo estarán iluminadas con más de 7.000 motivos ornamentales. Así, habrá 2.700 árboles adornados y 1.500 arcos.

La ciudad espera acoger a miles de turistas y visitantes que un año más vendrán a ver las luces de Navidad, que se han convertido en un evento turístico.