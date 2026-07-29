Vigo inicia el montaje de sus "12 millones" de luces de Navidad y Caballero clama: "Invito a toda España a que se venga"

Imagen del inicio del montaje de las luces de Navidad de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha iniciado este miércoles el montaje de sus "12 millones" de luces de Navidad, que este año adornarán 500 calles de la ciudad con más de 7.000 motivos ornamentales.

Así lo ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, en un acto llevado a cabo esta mañana en la Puerta del Sol, centro neurálgico de la Navidad olívica. Con un arco navideño de fondo, el regidor ha puesto en valor la importancia de estas fiestas para la urbe y ha invitado a "toda España" a que acuda a disfrutar de las luces.

Según ha avanzado, este año la Navidad de Vigo contará con las "mayores novedades", con 2.700 árboles adornados y 1.500 arcos. Sin embargo, el alcalde no ha querido desgranar más detalles para que "nadie los copie", ha bromeado.

Además, "el secreto mejor guardado" es la fecha del encendido de las luces, subrayando que ese día se encenderá la Navidad "en todo el planeta" porque la ciudad "creó la Navidad del siglo XXI".

Caballero ha asegurado que el año pasado unas 5 millones de personas visitaron la ciudad durante los dos meses que duraron las fiestas. No obstante, ha animado a todos a que vuelvan porque se van a encontrar una Navidad "renovada".

También ha enviado un "recado" al "segundo mejor alcalde del mundo", el de Nueva York, solicitándole que venga a Vigo a ver las luces de Navidad.