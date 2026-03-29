Vigo instará a la Xunta y Diputación a financiar la remodelación y nueva grada de tribuna del Estadio de Balaídos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, al pie del estadio de Balaídos. - CONCELLO DE VIGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado que en el pleno municipal de este lunes, 30 de marzo, instarán a la Xunta y a la Diputación de Pontevedra a que financien la remodelación y nueva grada de tribuna del Estadio Abanca Balaídos.

Tal y como ha trasladado el mandatario local en un audio, solicitarán que aporten exactamente lo mismo que el Ayuntamiento de Vigo, para pagar la nueva grada de tribuna.

Todo ello con la vista puesta en la Copa del Mundo que celebrarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal en 2030 y días después de que A Coruña renunciase a ser sede para el campeonato.

En este contexto, el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, ha propuesto a la Fifa que las ciudades de Valencia y Vigo figuren entre las sedes para el Mundial. Caballero lo calificó como "una gran noticia" aunque la ciudad del Celta llegue al proceso "con casi dos años de retraso".