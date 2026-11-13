Vigo monitorizará el tráfico de forma "continua" esta Navidad para evitar atascos, con 12 días de máxima afluencia

Imagen de la rueda de prensa de este viernes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo monitorizará la afluencia de tráfico y de personas de forma "continua" esta Navidad para evitar atascos y problemas de circulación, poniendo el foco en 12 días concretos en los que se espera máxima afluencia.

Así se recoge en el plan de tráfico aprobado por el gobierno local que regirá durante los casi dos meses que estarán encendidas las luces de Navidad en la ciudad. Un plan que ha sido presentado este viernes ante los medios de comunicación por la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez.

En esta ocasión, los niveles de afluencia que supondrán más o menos restricciones y medidas pasarán de tres a dos, con 12 días de máxima afluencia y otros 45 de afluencia moderada. Además, el día del encendido, este sábado 14 de noviembre, habrá un plan específico.

De esta manera, los días que el Ayuntamiento prevé más visitantes son aquellas fechas señaladas, ya sean por festivos en España o en Portugal y días especiales en el comercio: 27, 28, 29 y 30 de noviembre; 1, 5, 6, 7, 8 y 26 de diciembre y el 4 y el 5 de enero.

Este año, buena parte de las medidas se tomarán en el entorno de Vialia, debido a que el mercadillo navideño Cíes Market se trasladará a su azotea exterior. Esto permitirá que zonas habitualmente cortadas al tráfico, como la calle Colón, puedan ser utilizadas por los vehículos, mientras que la calle Baixada á Estación quedará solo para transporte público.

"RETOS"

Los responsables del área de Seguridad del Ayuntamiento han hablado de los distintos "retos" que se afrontarán por primera vez este año, explicando que la Puerta del Sol seguirá siendo un punto neurálgico de afluencia de personas. Pero en esta Navidad, miles de turistas se trasladarán andando desde allí hasta Vialia.

Por ello, el gobierno local intensificará los trabajos para permitir un mejor movimiento de visitantes a pie, con el objetivo de garantizar la seguridad. En las medidas no se recoge utilizar parte de la calzada para los viandantes, pero no se descarta una modificación en caso de ser necesario en días concretos.

Y es que precisamente la concejala ha subrayado que el modelo de gestión será "dinámico, flexible y adaptativo" en función de la movilidad que se registre cada día. Todo ello gracias a un "análisis continuo" del tráfico, con el objetivo último de garantizar la seguridad de las personas y optimizar la circulación, ha dicho.

VIGO APP

Desde el Ayuntamiento han insistido en la importancia de utilizar el transporte público frente al coche privado y han animado a vigueses y turistas a descargar la Vigo App, que dispone de toda la información necesaria sobre el estado del tráfico y de los aparcamientos para buscar alternativas.

Preguntados por cómo se solucionarán los posibles atascos que podrían generarse en el entorno de Vialia, ya habitualmente congestionado en Navidad (y ahora se suma el mercadillo), han destacado que habrá filtros de tráfico para tratar impedir que se acumulen los coches en la Gran Vía.

Además, estos filtros permitirán a los usuarios de la estación de buses y de tren llegar a Vialia y poder coger su transporte.