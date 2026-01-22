Vigo presenta su Navidad en Fitur como "un plató a cielo abierto": "¡Qué tiemble Hollywood, que vamos a por ellos!"

Abel Caballero en la presentación de Vigo Film Office en Fitur. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO /MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha presentado este jueves su Navidad como "un plató a cielo abierto", animando a productoras y empresas a rodar en la ciudad: "¡Qué tiemble Hollywood, que vamos a por ellos!".

Así lo ha reivindicado el alcalde, Abel Caballero, en la presentación que el Vigo Film Office ha llevado a cabo esta mañana en el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), celebrada esta semana en Madrid.

Durante el acto, la responsable de este organismo, Amalia Mauleón, ha puesto en valor la multitud de firmas que han apostado por la urbe olívica para rodar sus campañas publicitarias en los últimos años; centrándose, sobre todo, en aquellas que plasmaron la época navideña, como la propia Lotería Nacional, Mutua Madrileña o el 'cameo' del regidor en el anuncio del turrón Suchard.

Ella ha dicho que las luces de la Navidad de Vigo son un "imán" para rodajes de todo tipo, incluyendo series y películas, al ser "espectaculares" y "reconocibles", además de estar "cargadas de valores positivos, de emoción, de alegría y de sorpresa". "A nivel audiovisual es una materia prima de primer nivel", ha reivindicado.

Precisamente ese es el lema de la campaña del Vigo Film Office de este año en Fitur: 'Navidad de Vigo: un plató a cielo abierto'.

Por su parte, Abel Caballero ha querido hablar también de que la ciudad está disponible "todo el año" con multitud de localizaciones distintas para llevar a cabo rodajes.

"Ofrecemos todas las facilidades", ha subrayado el alcalde, apuntando a la "imagen de marca" de la ciudad, que se sitúa a la altura "de Madrid y Barcelona" y cuenta "con el mejor mar del mundo, que es la Ría de Vigo".

Además, Caballero ha querido destacar el gran ecosistema audiovisual que existe y que cada vez crece más en Vigo, con grandes profesionales del sector disponibles para que las productoras no necesiten desplazar a personas para sus rodajes.

"¡QUÉ TIEMBLE HOLLYWOOD!"

"¡Qué tiemble Hollywood, que vamos a por ellos!", ha apostillado Abel Caballero, que ha recordado que la Zona Franca, que él preside, planea un gran 'hub' audiovisual que será una realidad "muy pronto".

Antes, el director de la agencia de publicidad Verte Creative Group, Santiago Romero, habló de la "multitud de localizaciones" que cuenta la ciudad en un corto radio, lo que permite a los rodajes acceder a distintos escenarios en pocos minutos.

Entre las ventajas de Vigo como plató se ha referido a las buenas comunicaciones con las que cuenta la urbe, así como al apoyo que proporciona el Ayuntamiento vigués y las "facilidades" que ofrece.

Como responsable de la empresa que rodó anuncios como el de la Lotería de Navidad en Vigo, Romero ha aplaudido que Vigo cuente con una Film Office, lo cual también permite agilidad a la hora de permisos y cambios de última hora.