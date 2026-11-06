La VII edición de los Premios Zendal registra 189 candidaturas y reunirá al sector científico en Vigo el 12 de noviembre

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La VII edición de los Zendal International Awards ha alcanzado un total de 189 candidaturas procedentes de 14 países, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior, en un certamen que distingue a la investigadora Eva Nogales y que culminará con una gala en Vigo el próximo 12 de noviembre con una nutrida representación del ámbito académico y científico de Galicia.

Del conjunto de propuestas presentadas por universidades, centros de investigación y hospitales de referencia internacional, 166 corresponden a la categoría de Salud Humana y 23 a la de Salud Animal. En la especialidad de Salud Humana, con candidaturas procedentes de España, Portugal, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Suiza, los trabajos abordan el desarrollo de vacunas, inmunoterapia, alternativas frente al cáncer e inteligencia artificial orientada a la salud.

Por su parte, la categoría de Salud Animal reúne proyectos de España, Portugal, Reino Unido y Argentina centrados en la prevención de enfermedades infecciosas mediante vacunas, inmunomodulación y alternativas a los antimicrobianos.

En esta VII edición, el Premio Homenaje a la Trayectoria Científica 2026 se ha concedido a la investigadora española Eva Nogales, profesora en la Universidad de California, Berkeley, e investigadora del Howard Hughes Medical Institute (HHMI).