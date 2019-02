Villares (En Marea) critica que Feijóo acuda a la manifestación contra Sánchez y censura la declaración de la Xunta

Publicado 08/02/2019 14:25:03 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha criticado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "adelante" su viaje por Estados Unidos para acudir a la manifestación del domingo en Madrid contra la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al respecto de Cataluña y que apoyan los populares, Ciudadanos y Vox.

Además, ha censurado la declaración institucional aprobada por el Consello de la Xunta este jueves y en la que acusa al Gobierno de Sánchez de "menoscabar" la autonomía gallega y en la que rechaza "las políticas cómplices que debilitan al Estado" y la "democracia".

En declaraciones a los medios durante una visita en A Estrada (Pontevedra), Villares ha considerado "absolutamente hipócrita" la actitud de la Xunta de Galicia y, en concreto, la de su vicepresidente, Alfonso Rueda, que fue el encargado de leer la declaración institucional en ausencia de Feijóo, de viaje.

Así, se refirió a la sesión plenaria de la pasada semana para advertir que Rueda "se negó a debatir con En Marea la política de alianzas del PP en Andalucía", pese a que el acuerdo con Vox, dijo, "políticas machistas que deja a las mujeres desprotegidas contra la violencia de género", al tiempo que ese partido "pretende la supresión de las autonomías y disolver los parlamentos o gobiernos como la Xunta".

"El propio vicepresidente se negó a debatir, porque dijo que eso no afectaba a los asuntos de Galicia. Y sin embargo, ayer (por este jueves), aprobó una declaración institucional censurando que se cree una figura de mediador para facilitar el diálogo", ha criticado, antes de preguntarse: "¿En qué quedamos? ¿O no opinamos de las cosas que no afectan a Galicia o sí opinamos?".

Luís Villares ha apuntado que los pactos que hace el PP en Andalucía "afectan y mucho" a Galicia, porque "quieren la supresión de las autonomías y niegan el derecho de igualdad de las mujeres".

MANIFESTACIÓN DOMINGO Y SANIDAD

"Por eso no entendemos que Feijóo adelante un viaje de Estado Unidos para asistir a una manifestación que tiene un objetivo de recortar derechos, una manifestación que niega el diálogo y que no quiere que se busquen soluciones a un conflicto que existe en Cataluña", ha expresado Villares.

El líder de En Marea ha ratificado que en donde sí estará su formación es en la "manifestación en defensa de la sanidad pública", que también tendrá lugar el domingo, en la capital gallega. Y de paso que vuelve "de su paseo", ha recomendado al presidente de la Xunta que se "pase a escuchar a los pacientes y a la ciudadanía que quieren que se mejoren los servicios públicos y sanitarios, y que está sufriendo los colapsos y listas de espera".