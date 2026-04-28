Vithas Vigo pone en marcha formación para familiares de pacientes con daño cerebral adquirido - UNIDAD NEURORHB S.L.

VIGO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Rehabilitación Neurológica (Irenea) en Vithas Vigo pone en marcha una formación para familiares de pacientes con daño cerebral adquirido.

Al respecto, expertos en neurorrehabilitación de Vithas Vigo consideran "clave" la formación del cuidador en la recuperación del paciente neurológico.

Productos de apoyo para la alimentación, el uso adecuado de sillas de ruedas, la colocación de ortesis o la adaptación de actividades cotidianas forman parte de las formaciones dirigidas a familiares del Instituto de Rehabilitación Neurológica (Irenea).

"Aprendí cómo moverlo en la cama, pasarlo y posicionarlo en la silla o utilizar la grúa en casa", explica un padre. Otra familiar destaca la importancia de saber cómo acompañar al paciente en la marcha y mantener una comunicación funcional con él, incluso en casos graves de afasia.

Estos son algunos de los testimonios que reflejan la realidad a la que se enfrentan muchas familias tras un daño cerebral adquirido, ya sea como consecuencia de un accidente de tráfico, un atropello o un ictus. "Se trata de una situación abrupta en la que la recuperación del paciente neurológico no depende únicamente de la intervención terapéutica, sino también de la implicación de su entorno más cercano. En este proceso, el papel del cuidador se ha consolidado como un factor clave en la evolución del paciente", explica Vithas en un comunicado.

HERRAMIENTAS

El Instituto de Rehabilitación Neurológica, integrado en el Instituto de Neurociencias de Vithas (INV), ha puesto en marcha en su centro de Vithas Vigo un programa de formación dirigido a familiares de pacientes ingresados y ambulatorios. Estas sesiones, que se celebran el último viernes de cada mes, están diseñadas para dotar a los cuidadores de herramientas prácticas que les permitan continuar el proceso de rehabilitación en el entorno domiciliario.

"Cuando la familia sabe cómo actuar, el tratamiento se potencia y los avances se consolidan", explica la directora de Irenea en Vithas Vigo, Ángela Menéndez. "Por eso, formar al cuidador no es un complemento, sino una parte esencial del proceso de neurorrehabilitación".

Cada mes, una de las áreas del equipo interdisciplinar, formado por profesionales de Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Logopedia y Neuropsicología, lidera la formación, abordando aspectos clave para el manejo del paciente en su día a día. Además del contenido práctico, estas sesiones incluyen un espacio de intercambio en el que los familiares pueden plantear dudas, compartir experiencias y encontrar apoyo en otras personas que atraviesan situaciones similares.

Esta iniciativa se enmarca en un modelo de atención centrado en la persona, en el que el equipo interdisciplinar no solo interviene sobre el paciente, sino que también acompaña y forma a su entorno. El objetivo es ofrecer información rigurosa sobre las posibles secuelas del daño cerebral --físicas, cognitivas, comunicativas, conductuales y emocionales--, facilitar pautas de actuación y mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia.

El Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas (Irenea), además de en Vithas Vigo, dispone de unidades de neurorrehabilitación en Vithas Valencia Consuelo, Vithas Aguas Vivas, Vithas Sevilla, Vithas Xanit Internacional, y cuenta con un centro en Elche, en los que atiende a pacientes con lesiones cerebrales y enfermedades del sistema nervioso central.

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias.