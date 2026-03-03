Vithas Vigo realiza sus primeras cirugías urológicas con el robot Da Vinci, incluyendo la prostatectomía extraperitoneal

Archivo - Un equipo médico utiliza el robot Da Vinci durante una intervención en un quirófano. - VITHAS - Archivo

El hospital Vithas Vigo ha estrenado el robot quirúrgico Da Vinci realizando sus primeras cirugías urológicas, incluyendo la prostatectomía radical extraperitoneal, según ha anunciado la compañía en un comunicado.

En concreto, cuatro pacientes urólogos han sido los primeros en ser tratados por esta nueva tecnología, siendo Vithas Vigo el primer hospital privado del sur de Galicia en disponer de la misma, tal como añaden los responsables del centro.

Así, el nuevo sistema robótico, que asistirá a cirujanos de Vithas Vigo en cinco especialidades, se está aplicando ya en cirugías de cáncer de próstata y de vejiga, en la extirpación de tumores renales, preservando el riñón, y en reconstrucciones complejas de la vía urinaria.

En la cirugía de cáncer de próstata, Vithas Vigo incorpora el Da Vinci a la técnica de prostatectomía radical (extirpación completa de la próstata y tejidos circundantes), con acceso extraperitoneal, es decir, sin invadir la cavidad peritoneal.

"Se trata de un abordaje de vanguardia, que se realiza en muy pocos hospitales de España, capaz de transformar una cirugía compleja en un procedimiento mínimamente invasivo, con menos incisiones, sangrado, dolor posoperatorio y reincorporación más rápida del paciente a la vida diaria", explican.

De esta manera, el cirujano cuenta con mayor seguridad y precisión quirúrgica para intervenir en áreas de difícil acceso o en tejidos que deben preservarse, como son las estructuras responsables de la continencia y de la función sexual, sin comprometer la curación oncológica.

"La incorporación del robot Da Vinci es un salto cualitativo asistencial importante para Vithas Vigo. Supone acercar a nuestros pacientes la mejor tecnología quirúrgica disponible y ofrecer procedimientos más precisos, menos invasivos y con mejores resultados", ha destacado el gerente de Vithas Vigo, Ciro Cabezas.

Por su parte, el responsable de cirugía robótica urológica en el hospital, Manuel Carballo, ha reivindicado que el abordaje extraperitoneal en las prostatectomías radicales es una técnica pionera, disponible en muy pocos centros, y la que más evidencia acumula en beneficios para el paciente. "Requiere además de alta especialización y probada experiencia en cirugía robótica", ha añadido.

En tratamientos de cáncer renal, Da Vinci extirpa el tumor y conserva el resto del riñón, preservando la función renal a largo plazo. En las cirugías reconstructivas de la vía urinaria, su visión 3D ampliada y el control milimétrico del instrumental del robot permiten abordar procedimientos de alta complejidad con mayor seguridad y mejores resultados, explican desde el centro.